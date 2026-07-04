Куда сходить в Астане в праздничные выходные

В эти выходные в Астане запланированы десятки культурных и развлекательных мероприятий — от классических концертов и театральных постановок до крупных музыкальных шоу и творческих проектов. Корреспондент агентства Kazinform подготовил подборку главных событий столицы.

4 июля

В субботу, 4 июля, любителей классической музыки приглашает Astana Opera, где состоится концерт «Ұлы даланың Ұлы дауысы», посвященный 100-летию народного артиста СССР Ермека Серкебаева. В программе прозвучат произведения из оперного, камерного и песенного наследия легендарного баритона в исполнении солистов оперы, хора и симфонического оркестра театра.

Поклонников юмора ждет выступление Турсынбека Кабатова с программой «Достарымен».

Любители современной музыки смогут посетить концерт NANA, исполняющего хиты Lonely, Dreams и Remember The Time.

Также в этот день состоится танцевальный спектакль «Астана, я люблю тебя» от балета современной хореографии ALEM, посвященный историям любви, взросления и жизни города.

Завершить субботний вечер можно на летнем концерте Алишера Каримова в амфитеатре.

5 июля

В воскресенье, 5 июля, состоится проект «Асыл мұра», объединяющий традиционную казахскую музыку, редкие произведения и современные сценические технологии.

Любителей мировых хитов ждет симфоническое шоу MICHAEL JACKSON SYMPHONY от DEM PROJECT, где прозвучат легендарные композиции Майкла Джексона в оркестровом исполнении.

Также пройдет совместный концерт Ернара Амандыка, Казыбек Кураиша и Кабдрахмана с живым вокалом и популярными хитами.

Поклонники театра смогут посетить постановки, посвященные Шамши Калдаякову — спектакль «Шәмші» Музыкального театра юного зрителя, которые раскрывают его творческий путь, внутренний мир и историю создания культовых песен.

6 июля

В понедельник, 6 июля, в столице продолжится серия музыкальных событий.

Певица Макпал Жунусова представит праздничный концерт, где прозвучат народные, патриотические и лирические песни, ставшие любимыми для нескольких поколений слушателей.

В этот же день состоится концерт VIVALDI and PIAZZOLLA, который объединит барокко и аргентинское танго в одном сценическом пространстве.

Также зрителей ждет концерт симфонического оркестра GO Symphony — «AFTERCLASSIC», представляющий современное прочтение академической музыки в формате единой драматургической программы.

Завершит программу выходных комедийный театр «Шаншар / Алдараспан», где зрителей ждет вечер юмора, импровизаций и сценических миниатюр в узнаваемом стиле казахстанской комедийной сцены.