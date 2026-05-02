Куда сходить в Астане на майских выходных: музыка, юмор и спортивные матчи

На выходных Астана станет площадкой для крупных культурных и спортивных событий. Столицу ждут симфонические концерты, эстрадные вечера, стендап-шоу, трибьют-программы, а также футбольные матчи. Подробная афиша в материале корреспондента агентства Kazinform.

Музыкальные вечера и юбилейные концерты

Одним из ключевых событий выходных станет юбилейный концерт Бауыржана Исаева «Аяулым», который пройдет 1 мая в Qazaqconcert. Вечер посвящен 30-летию творческой деятельности исполнителя. В программе произведения казахстанских композиторов в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра и хора, а также участие известных артистов страны. Формат концерта объединяет классический кроссовер, эстраду и национальное музыкальное искусство.

В этот же день в Государственной академической филармонии им. Е. Рахмадиева состоится концерт группы Moldanzar, где зрителям будет представлена сольная программа коллектива в живом исполнении.

Также 1 и 2 мая в театре Astana Opera пройдут показы одной из ключевых постановок казахстанской классической сцены — оперы «Абай». Легендарное произведение исполняется на казахском языке и представлено в формате четырех действий. Постановка основана на произведениях Мухтара Ауэзова и музыкальном наследии Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди.

Стендап и юмористические форматы

1 мая и 2 мая в Астане пройдут сразу несколько стендап-событий. В программе — сборные концерты с участием разных комиков, вечер нового материала, а также интерактивные шоу, где зрители становятся частью выступления.

Отдельное внимание привлекает формат импровизационного стендапа «Что вас бесит?», где комики превращают реальные бытовые ситуации зрителей в юмористические номера. Также запланировано шоу с денежным призом, где победителя определяет реакция публики.

Трибьюты и музыкальные проекты

2 мая в Астане пройдет большой трибьют-концерт, посвященный группе «Король и Шут». Программа включает живое исполнение культовых песен коллектива в течение двухчасового выступления.

Академическая музыка и крупные концерты

3 мая в столице запланирован ряд значимых музыкальных событий. В Государственной филармонии им. Е. Рахмадиева пройдет творческий вечер Салтанат Ахметовой с участием симфонического оркестра. В программе — арии и дуэты мировой оперной классики, а также произведения великих композиторов разных эпох.

В тот же день состоится симфонический концерт саундтреков из мирового кино, где прозвучат композиции из «Интерстеллара», «Гладиатора», «Пиратов Карибского моря» и других известных фильмов.

Также в этот вечер пройдет концерт, посвященный творчеству Людовико Эйнауди. Камерный ансамбль представит его самые известные произведения в сопровождении визуальных инсталляций, создавая эффект полного погружения.

Спортивная программа

1–2 мая на паркете «Сайран Арены» состоится матч чемпионата Казахстана по футзалу между столичной командой и клубом из Алматы.

Также в эти дни пройдет финальная стадия баскетбольного турнира 5×5 среди молодежных команд.