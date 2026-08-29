Куда сходить в Астане 29–30 августа

В последние выходные августа жителей и гостей Астаны ждет насыщенная культурная программа: концерты классической и современной музыки, рок-вечер, выступления зарубежной балетной труппы и драматический спектакль. Подробнее — в обзорном материале корреспондента Kazinform.

Бах и Моцарт в одном концерте

29 августа в Астане состоится концерт «Бах — Моцарт», который объединит произведения мировой академической музыки и казахстанского искусства.

В программу вошли концерт для гобоя и скрипки с оркестром до минор Иоганна Себастьяна Баха, 23-й концерт для фортепиано с оркестром Вольфганга Амадея Моцарта, а также произведение «Гүлдер биі» Абзала Мухитдина.

На сцене выступит симфонический оркестр под художественным руководством Народного артиста Казахстана Абзала Мухитдина. Солистами станут скрипач Багдат Абилханов, пианист Максут Мухитдин и гобоист Жания Мухитдин.

Музыка Виктора Цоя в живом исполнении

Тем, кто предпочитает рок, 29 августа предлагают отправиться на трибьют-концерт группы «КИНО» в исполнении Pulse Kino.

Прозвучат знакомые композиции Виктора Цоя, а организаторы обещают живую программу и атмосферу, которая позволит поклонникам вновь погрузиться в музыку легендарной группы.

Рок-н-ролл и песни, которые знают наизусть

Еще одним музыкальным событием субботы станет концерт «Все это рок-н-ролл». Группа «Штрих-Код» подготовит программу из популярных рок-композиций.

В сет-листе — песни групп «Ленинград», «Король и Шут», «ДДТ» и других исполнителей. Организаторы обещают живой звук и вечер в атмосфере классического рок-н-ролла.

WHITE FEST продолжит серию августовских концертов

29 августа очередной концерт состоится в рамках WHITE FEST в White Lounge & Club. Гостей ждут выступление Asik, DJ-сеты, световое шоу и GO-GO программа.

Музыкальный вечер дополнит клубная атмосфера и авторские коктейли.

M’Dee даст большой сольный концерт

30 августа в Конгресс-центре состоится сольный концерт M’Dee — одного из заметных представителей современной казахстанской музыкальной сцены.

Артист представит большую концертную программу и соберет поклонников на вечер живой музыки и любимых композиций.

«Корсар» в исполнении Корейского национального балета

28 и 29 августа на сцене «Астана Балет» выступит Корейский национальный балет. Гастроли проходят совместно с Корейским культурным центром Посольства Республики Корея.

Зрителям представят балет «Корсар» на музыку Адольфа Адана в хореографии Сон Чжонбина. Постановка рассказывает историю благородного корсара Конрада и прекрасной Медоры.

В спектакле сочетаются романтика, драматические события, виртуозная хореография и масштабные массовые сцены. Постановка также выделяется сценографией и классической балетной эстетикой.

«Шідер»: история любви между долгом и чувствами

29 и 30 августа зрители смогут увидеть спектакль «Шідер» — драматическую историю о любви, долге и выборе.

В центре сюжета — Қосан и Ақжан, которых связывает прошлое и разделяет судьба. Оба героя связаны с выполнением особой миссии за рубежом, где личные чувства вступают в противоречие с долгом перед страной.

Название спектакля — «Шідер», что в переводе означает «путы». В основе постановки — конфликт между личной любовью и долгом перед государством.