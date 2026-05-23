Куда сходить в Астане 23–24 мая

В Астане, 23–24 мая, запланирована насыщенная культурная программа: концерты симфонической музыки, театральные постановки, стендап-шоу, а также международные выставки. Подробнее читайте в подборке агентства Kazinform.

Симфонические концерты

NE PROSTO ORCHESTRA представит сразу два крупных проекта:

«KARA SEVDA» с музыкой турецкого композитора Toygar Işıklı (23 мая)

«Naruto & Avatar» — концерт саундтреков из культового аниме и мультсериала (24 мая)

В программе — живое исполнение оркестра и хора, а также видеоряд из известных сериалов и анимационных проектов.

Концерты поп- и рэп-исполнителей

В столице также пройдут концерты популярных исполнителей:

МОТ выступит с программой из хитов и новых композиций (23 мая)

JOHNYBOY представит шоу «Холод 2» с обновленной программой (23 мая)

Классическая музыка и камерные форматы

Для любителей более камерной атмосферы 23 мая в столице состоится «Концерт при свечах! Орган и скрипка».

В программе — Вивальди («Времена года») и Витали («Чакона»). Формат предполагает мягкое освещение сотен свечей и акустическое звучание в классическом исполнении.

Театр и хореография

Театральная и хореографическая программа представлена несколькими постановками:

«Вечер Цоя» музыкально-театральная программа, посвященная творчеству Виктора Цоя (23 мая);

«Легенда казахской степи» — хореографическая постановка о культуре, традициях и образах казахского народа (24 мая);

MAD MOZART UNIQUE SYMPHO SHOW (24 мая) — симфоническое шоу с современными интерпретациями мировых хитов.

Выставки и мультимедийные проекты

В столице продолжают работу международные выставки:

«Leonardo da Vinci: Genius of the Renaissance» — экспозиция с реконструкциями изобретений, цифровыми инсталляциями и голограммами;

«Banksy. Гений или вандал?» — мультимедийный проект, посвященный современным арт-практикам.

Стендап и развлекательные форматы

В афише выходных также представлены стендап-концерты и клубные мероприятия, включая проверочные выступления комиков и шоу «Money Stand-up 2» (24 мая).

Формат ориентирован на живое взаимодействие с аудиторией и экспериментальный юмор.