Куда сходить в Астане 23–24 мая
В Астане, 23–24 мая, запланирована насыщенная культурная программа: концерты симфонической музыки, театральные постановки, стендап-шоу, а также международные выставки. Подробнее читайте в подборке агентства Kazinform.
Симфонические концерты
NE PROSTO ORCHESTRA представит сразу два крупных проекта:
- «KARA SEVDA» с музыкой турецкого композитора Toygar Işıklı (23 мая)
- «Naruto & Avatar» — концерт саундтреков из культового аниме и мультсериала (24 мая)
В программе — живое исполнение оркестра и хора, а также видеоряд из известных сериалов и анимационных проектов.
Концерты поп- и рэп-исполнителей
В столице также пройдут концерты популярных исполнителей:
- МОТ выступит с программой из хитов и новых композиций (23 мая)
- JOHNYBOY представит шоу «Холод 2» с обновленной программой (23 мая)
Классическая музыка и камерные форматы
Для любителей более камерной атмосферы 23 мая в столице состоится «Концерт при свечах! Орган и скрипка».
В программе — Вивальди («Времена года») и Витали («Чакона»). Формат предполагает мягкое освещение сотен свечей и акустическое звучание в классическом исполнении.
Театр и хореография
Театральная и хореографическая программа представлена несколькими постановками:
- «Вечер Цоя» музыкально-театральная программа, посвященная творчеству Виктора Цоя (23 мая);
- «Легенда казахской степи» — хореографическая постановка о культуре, традициях и образах казахского народа (24 мая);
- MAD MOZART UNIQUE SYMPHO SHOW (24 мая) — симфоническое шоу с современными интерпретациями мировых хитов.
Выставки и мультимедийные проекты
В столице продолжают работу международные выставки:
- «Leonardo da Vinci: Genius of the Renaissance» — экспозиция с реконструкциями изобретений, цифровыми инсталляциями и голограммами;
- «Banksy. Гений или вандал?» — мультимедийный проект, посвященный современным арт-практикам.
Стендап и развлекательные форматы
В афише выходных также представлены стендап-концерты и клубные мероприятия, включая проверочные выступления комиков и шоу «Money Stand-up 2» (24 мая).
Формат ориентирован на живое взаимодействие с аудиторией и экспериментальный юмор.