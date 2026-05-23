    Куда сходить в Астане 23–24 мая

    В Астане, 23–24 мая, запланирована насыщенная культурная программа: концерты симфонической музыки, театральные постановки, стендап-шоу, а также международные выставки. Подробнее читайте в подборке агентства Kazinform. 

    Симфонические концерты

    NE PROSTO ORCHESTRA представит сразу два крупных проекта:

    • «KARA SEVDA» с музыкой турецкого композитора Toygar Işıklı (23 мая)
    • «Naruto & Avatar» — концерт саундтреков из культового аниме и мультсериала (24 мая)

    В программе — живое исполнение оркестра и хора, а также видеоряд из известных сериалов и анимационных проектов.

    Концерты поп- и рэп-исполнителей

    В столице также пройдут концерты популярных исполнителей:

    • МОТ выступит с программой из хитов и новых композиций (23 мая)
    • JOHNYBOY представит шоу «Холод 2» с обновленной программой (23 мая)

     

    Классическая музыка и камерные форматы

    Для любителей более камерной атмосферы 23 мая в столице состоится «Концерт при свечах! Орган и скрипка».

    В программе — Вивальди («Времена года») и Витали («Чакона»). Формат предполагает мягкое освещение сотен свечей и акустическое звучание в классическом исполнении.

    Театр и хореография

    Театральная и хореографическая программа представлена несколькими постановками:

    • «Вечер Цоя» музыкально-театральная программа, посвященная творчеству Виктора Цоя (23 мая);
    • «Легенда казахской степи» — хореографическая постановка о культуре, традициях и образах казахского народа (24 мая);
    • MAD MOZART UNIQUE SYMPHO SHOW (24 мая) — симфоническое шоу с современными интерпретациями мировых хитов.

     

    Выставки и мультимедийные проекты

    В столице продолжают работу международные выставки:

    • «Leonardo da Vinci: Genius of the Renaissance» — экспозиция с реконструкциями изобретений, цифровыми инсталляциями и голограммами;
    • «Banksy. Гений или вандал?» — мультимедийный проект, посвященный современным арт-практикам.

     

    Стендап и развлекательные форматы

    В афише выходных также представлены стендап-концерты и клубные мероприятия, включая проверочные выступления комиков и шоу «Money Stand-up 2» (24 мая).

    Формат ориентирован на живое взаимодействие с аудиторией и экспериментальный юмор.

    Адиль Нуртазин
