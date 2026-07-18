Куда сходить в Астане 18–19 июля

18 и 19 июля в Астане пройдут концерты, импровизационные шоу и стендап-выступления. В афише — экспериментальная музыка, музыкальные вечера, интерактивные проекты и юмористические вечера. Корреспондент Kazinform собрал самые интересные события предстоящего уикенда.

18 июля состоится ZHANA KÜI — «Вечер новых музыкальных форм». Композитор и пианист Агахан Сабзалы совместно с SoundLab приглашают зрителей исследовать новый художественный жанр и познакомиться с древней традицией казахского кюй, которая впервые прозвучит на рояле.

Также 18 июля пройдет трибьют-концерт Макса Коржа. Гостей ждут самые громкие хиты артиста, живой звук и мощная энергия — все, за что поклонники любят творчество исполнителя.

В этот же день состоится интерактивное шоу Джамбула Кульдеева. В программе выступление артиста, начало которого запланировано на 19:00.

Любителей юмора приглашают на «Ночной сборный стендап». Вечер пройдет с участием Вани Кузьменко, Айжан Сапыбековой, Ержана Аппазова и других комиков. Зрителей ждут новые шутки, неожиданные повороты и атмосфера комедийного выступления.

Еще одним событием 18 июля станет «Женский STANDUP». На сцене выступят девушки-комики, которые постараются подарить зрителям вечер смеха и хорошего настроения.

19 июля пройдет «Өзіміз шәй ішейік» — импровизационный комедийный вечер от StandUp Astana. Артисты будут развлекать публику импровизированными шутками и комедийными номерами.

Завершить подборку можно шоу «Таро, смех и комики», которое также пройдет 19 июля. Это интерактивный стендап-вечер, где зрители становятся частью представления: они вытягивают карту, а комики превращают ее в повод для новых шуток и импровизаций. Организаторы отмечают, что каждый вечер проходит по новому сценарию и приносит новые эмоции.