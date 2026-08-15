Куда сходить в Астане 15 и 16 августа

Автофестиваль, рок-концерты, техно-вечеринка на теплоходе и главные имена казахской борьбы — чем заняться в Астане в ближайшие выходные, читайте в обзоре корреспондента агентства Kazinform.

Автомобили и скорость

15-16 августа «Аргымак» превратится в большую площадку для поклонников автомобилей и мототехники. На BRD AUTO SHOW and FESTIVAL соберутся более 200 автомобилей и мотоциклов, автоспортсмены, автомобильные сообщества и партнеры.

Организаторы обещают не только экспозицию техники, но и шоу-программу, развлечения и знакомство с современными автомобильными технологиями. Так что провести здесь можно практически весь день.

Техно-рейв, который отправится по Есилю

А вот за более необычным форматом стоит отправиться на NOISE: ELECTROBOAT. На этот раз андеграундная вечеринка выйдет за пределы привычных клубных площадок — техно-рейв пройдет прямо на теплоходе.

Музыка, вода и закат над Есилем — организаторы предлагают провести вечер именно так. По сути, это ночная вечеринка, которая начнется еще до наступления темноты.

Рок-классика в новом звучании

Тем, кто предпочитает живой звук, подойдет Rock Concert в исполнении рок-бэнда Tynda.music. Знакомые композиции прозвучат в новом прочтении — с живыми инструментами и акцентом на эмоциональную сторону рок-музыки.

Обещают сочетание мощного звучания, классических хитов и атмосферы большого рок-концерта.

Вечер Цоя — для тех, кто знает эти песни наизусть

Музыка Виктора Цоя давно стала больше, чем просто саундтреком своего времени. На концерте «Вечер Цоя» зрителям предлагают вновь погрузиться в атмосферу эпохи через живое исполнение его песен.

Это возможность вспомнить знакомые композиции, услышать их со сцены и провести вечер в компании тех, для кого творчество Цоя по-прежнему остается актуальным.

Colorit выступит на WHITE FEST

В White Lounge & Club продолжается серия августовских концертов WHITE FEST. В эту субботу перед гостями выступит Colorit.

Помимо концерта, программу дополнят DJ-сеты, световое шоу и GO-GO выступления — вариант для тех, кто планирует провести субботний вечер в клубной атмосфере.

Кто станет «Qazaqstan Barysy»

15 августа во Дворце единоборств имени Ж. Ушкемпирова определят победителя финального этапа республиканского турнира «Qazaqstan Barysy». На маты выйдут лучшие борцы, представляющие регионы Казахстана.

Главная интрига — кто заберет «Тайтұяқ» — одну из самых престижных наград в казахской борьбе. Для любителей национального спорта это одно из главных событий выходных.

«Зулейха»: любовь, которая родилась в безысходности

15 августа в Казахском национальном музыкально-драматическом театре имени Қалибека Қуанышбаева состоится театральная постановка «Зулейха». Она повествует об истории женщины, которая в одно мгновение теряет привычный мир. После смерти мужа и утраты дома главная героиня оказывается в жестокой реальности, где ей приходится буквально бороться за жизнь.

Но именно через испытания Зулейха начинает открывать для себя свободу, силу и любовь. Спектакль обещает стать эмоциональной историей о человеческом достоинстве и способности сохранить себя даже в самых тяжелых обстоятельствах.

Қоштасқым келмейді…

В воскресенье в музыкальном театре юного зрителя пройдет спектакль «Қоштасқым келмейді…». В центре истории — восемь семей, которые решили поставить точку в своих отношениях и пришли в суд для развода.

Судья пытается примирить супругов, но каждый из героев видит семейную жизнь по-своему. Спектакль заставляет задуматься о том, как легко потерять близкого человека, если перестать его слышать, и как трудно иногда сделать шаг навстречу.