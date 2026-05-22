Куда сходить в Алматы 23 и 24 мая: кинопремьеры, театры, концерты и спорт
На выходные 23 и 24 мая 2026 года в Алматы запланирована разнообразная культурная и развлекательная программа. Подробно в обзоре корреспондента агентства Kazinform.
Концерты и фестивали
Крупный опен-эйр фестиваль еды, музыки и развлечений под открытым небом «Рахат Fest 2026» пройдет 23 мая с 13:00 на Первомайских прудах. На сцене выступят известный румынский танцевальный дуэт Fly Project. Они являются авторами мировых танцевальных треков «Musica» и «Toca Toca». Также зрители увидят выступление казахстанского исполнителя Raim с его хитами «Двигаться», «Самая вышка» и «Досалы». На сцену выйдет популярная российская поп-певица Zivert — исполнительница хитов «Life» и «Beverly Hills», а также певица Dequine и популярный рэп-исполнитель, участник группы «Гансэлло» Крайм Волшебник.
Сольный концерт Kairat Nurtas состоится 24 мая на Almaty Arena. Благотворительный концерт Moldanazar, Orynkhan, Kunzharyq, Dudeontheguitar пройдет 23 мая в 19:00 в пространстве ЮГ22.
Концерт «Времена года: Антонио Вивальди | Астор Пьяццолла» состоится 24 мая в 19:00 в Казахской государственной филармонии имени Жамбыла
Театр и шоу
Захватывающее шоу с экстремальными номерами, каскадерами и акробатами для всей семьи — американский цирк «ЭКСТРИМ» будет представлен 23 и 24 мая в 16:00 в Казахском государственном цирке.
Спектакль «1984» покажут 23 мая в театральных пространствах города.
Спорт
Турнир по смешанным единоборствам Naiza 83 состоится 23 мая во Дворце спорта имени Балуана Шолака. Ожидаются зрелищные профессиональные поединки по смешанным единоборствам (MMA).
23 мая в 18:00 на Центральном стадионе Алматы состоится матч чемпионата Казахстана между местным «Кайратом» и гостями из Кызылорды — ФК «Кайсар».
Кино
В кинотеатрах города в эти выходные идут главные мировые и казахстанские премьеры месяца. В Алматы на выходные 23 и 24 мая 2026 года сформирован разнообразный репертуар. На экранах представлены крупные голливудские релизы, новые казахстанские комедии и драмы, а также семейная анимация.
Главные кинопремьеры и хиты выходных:
- «Майкл» (Michael) — ожидаемая биографическая драма о жизни и творческом пути короля поп-музыки Майкла Джексона;
- «Мандалорец и Грогу» (The Mandalorian & Grogu) — масштабный фантастический блокбастер по вселенной «Звездных войн»;
- «Дьявол носит Prada 2» — продолжение знаменитой глянцевой драмеди с возвращением ключевых героев;
- «Хотя бы кинода 4» — новая часть популярной казахстанской комедийной франшизы;
- «Алдар. Махаббат туралы аңыз» — отечественная историческая приключенческая драмеди, основанная на народных легендах;
- «Qara» — казахстанский детективный драматический фильм;
- «Хокум» (Hokum) — зарубежный триллер/драма для любителей напряженного сюжета;
- «Мортал Комбат 2» — фантастический экшен-боевик, продолжающий экранизацию культовой серии видеоигр;
- «Следствие ведут овечки» / «Грузовички» — детские анимационные ленты для семейного похода в кино с младшими детьми.