Куда сходить в Алматы 23 и 24 мая: кинопремьеры, театры, концерты и спорт

На выходные 23 и 24 мая 2026 года в Алматы запланирована разнообразная культурная и развлекательная программа. Подробно в обзоре корреспондента агентства Kazinform.

Концерты и фестивали

Крупный опен-эйр фестиваль еды, музыки и развлечений под открытым небом «Рахат Fest 2026» пройдет 23 мая с 13:00 на Первомайских прудах. На сцене выступят известный румынский танцевальный дуэт Fly Project. Они являются авторами мировых танцевальных треков «Musica» и «Toca Toca». Также зрители увидят выступление казахстанского исполнителя Raim с его хитами «Двигаться», «Самая вышка» и «Досалы». На сцену выйдет популярная российская поп-певица Zivert — исполнительница хитов «Life» и «Beverly Hills», а также певица Dequine и популярный рэп-исполнитель, участник группы «Гансэлло» Крайм Волшебник.

Сольный концерт Kairat Nurtas состоится 24 мая на Almaty Arena. Благотворительный концерт Moldanazar, Orynkhan, Kunzharyq, Dudeontheguitar пройдет 23 мая в 19:00 в пространстве ЮГ22.

Концерт «Времена года: Антонио Вивальди | Астор Пьяццолла» состоится 24 мая в 19:00 в Казахской государственной филармонии имени Жамбыла

Театр и шоу

Захватывающее шоу с экстремальными номерами, каскадерами и акробатами для всей семьи — американский цирк «ЭКСТРИМ» будет представлен 23 и 24 мая в 16:00 в Казахском государственном цирке.

Спектакль «1984» покажут 23 мая в театральных пространствах города.

Спорт

Турнир по смешанным единоборствам Naiza 83 состоится 23 мая во Дворце спорта имени Балуана Шолака. Ожидаются зрелищные профессиональные поединки по смешанным единоборствам (MMA).

23 мая в 18:00 на Центральном стадионе Алматы состоится матч чемпионата Казахстана между местным «Кайратом» и гостями из Кызылорды — ФК «Кайсар».

Кино

В кинотеатрах города в эти выходные идут главные мировые и казахстанские премьеры месяца. В Алматы на выходные 23 и 24 мая 2026 года сформирован разнообразный репертуар. На экранах представлены крупные голливудские релизы, новые казахстанские комедии и драмы, а также семейная анимация.

Главные кинопремьеры и хиты выходных: