Куда сходить в Алматы 30 и 31 мая: кино, театры, концерты, выставки

В предстоящие выходные, 30 и 31 мая, которыми завершится весна 2026 года, в Алматы пройдет много интересных культурных событий: от масштабных музыкальных фестивалей и уютных ретро-концертов до театральных премьер и киноновинок, передает Kazinform.

Выставки и крупные фестивали

Фестиваль IOne fest — большое музыкальное событие, которое впервые объединит на одной сцене популярные жанры K-Pop и Q-Pop, пройдет на Алматы Арене 31 мая в 18:30.

Джаз-пикник «DO BE DOO», атмосферный музыкальный пикник на свежем воздухе для любителей джаза, состоится 30 мая в 16:00 в Almaty Resort.

Также алматинцам и гостям мегаполиса будут доступны бесплатные городские выставки. В галереях города в эти дни проходят художественные и документальные экспозиции, такие как «Линии с историями», «Течение жизни: Вода и ее цена» и фотовыставка Beyond the Silence. Места проведения — Центральный государственный музей, музей искусств имени Кастеева и арт-пространства города. Вход бесплатный или по билетам в музей.

Театры и спектакли

Громкая театральная премьера сезона «Взрослые дочери» будет показана 31 мая на сцене театра «Жас Сахна» имени Омарова.

Другая постановка — классическая уморительная комедия о закулисной жизни актеров под названием «Шум за сценой» будет показана 30 мая в 18:00 в Русском театр драмы имени Лермонтова.

Ламповый гитарный вечер-концерт, где прозвучат легендарные песни советской эстрады ХХ века «Золотое ретро» пройдет 30 мая в 19:00 в творческом пространстве «Теплые летние дворы» и лаундж-площадках города.

Американский цирк «Экстрим» — захватывающее цирковое шоу с экстремальными номерами для всей семьи, покажут 30 и 31 мая, в 16:00 на арене Казахского государственного цирка.

Кино

В кинотеатрах города крутят свежие мировые и казахстанские премьеры.

Главные зарубежные премьеры

«Мандалорец и Грогу»: Большое продолжение космической истории во вселенной «Звездных войн».

«Грязные деньги»: Захватывающий триллер-боевик от режиссера Гая Ричи с Джейком Джилленхолом и Генри Кавиллом в главных ролях.

«Дьявол носит Prada 2»: Долгожданное продолжение знаменитой драмы о мире высокой моды.

«Мортал Комбат 2»: Новый масштабный фантастический боевик, основанный на легендарной игре.

Казахстанское кино и комедии

«Хотя бы кинода 4»: Новая часть популярной отечественной комедийной франшизы.

«Папасының Қызы»: Свежая семейная комедия на казахском языке.

«Mangyshlaq express. Пойыздағы паника»: Комедийная история о приключениях и суматохе в поезде.

Для семейного просмотра с детьми

«Богатыри»: Приключенческое российское фэнтези о современных школьниках, попавших в Древнюю Русь.

«Құт»: Новая отечественная сказка-фэнтези для детей.