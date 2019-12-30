Куда сходить в новогодние выходные в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице на текущей неделе пройдут выставки, театральные постановки, новогодние утренники, хоккейный матч и множество других культурно-спортивных мероприятий, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

Вот уже второй месяц в главном городе Казахстана во Дворце Независимости открыта персональная выставка, посвященная 75-летию заслуженного деятеля культуры РК Камиля Муллашева. Она продлится до 10 января. Здесь же с 13 декабря по 13 января жители и гости столицы могут посетить выставку «Дала өрнектері».

Во Дворце «Жастар» 30 декабря дети смогут принять участие в новогоднем утреннике «Властелины новогодней ночи!». Также для юных зрителей со 2 по 5 января в театр кукол покажет спектакль «Холодное сердце Малифисенты», а 3 и 4 января детей на новогодние утренники приглашают Государственный академический русский театр драмы имени М. Горького и Государственный академический казахский музыкально-драматический театр имени К. Куанышбаева.

30 и 31 декабря «Astana Ballet» представляет новогоднюю сказку «Щелкунчик».

Матч по хоккею с шайбой между командами «Барыс» и «Куньлунь РС» в рамках КХЛ начнется в 19:30 30 декабря в «Барыс Арена».

31 декабря в театре «Астана Опера» пройдет концерт «Romantique» – вечер музыкальных миниатюр.

2 и 4 января столичный цирк предлагает программу «Новогодний Афроцирк».

3 января в ЦКЗ «Казахстан» состоится концерт арт-группы «Хор Турецкого».

4 января в концертном зале «Астана» пройдет концерт духового оркестра «Новогоднее путешествие с Walt Disney».

IX Международный многожанровый конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Феерия» начнется 5 января во Дворце «Жастар». В этот же день столичная баскетбольная команда в рамках единой лиги ВТБ примет БК «Енисей». Место встречи гулливеров – велотрек «Сарыарка».

Кроме того, во всех районах города обустроены ледовые городки и горки. К примеру, на территории района «Байқоңыр» – возле Дворца «Жастар», парка имени Кемаля Ататюрка, в жилых массивах «Өндіріс» и «Кирпичный».

В районе Есиль места для массовых катаний и игр находятся на территории ЭКСПО, ботанического сада, ТРЦ «Хан Шатыр», «Керуен», парка «Жетісу», микрорайона «Жағалау», зеленого квартала, жилых массивов «Пригородный» и «Үркер».

В Сарыаркинском районе горки и катки расположены на реке Есиль, а также СК «Астана», по улице Қосшығұлұлы 17, ЖК «Тамыз», театра НАЗ, на пересечении улиц Герцена и Окжетпес, по улице Гете 10 и №187.

В районе Алматы астанчане смогут весело и активно провести время на катках и горках на площади у монумента «Қазақ Елі», в парке «Жерұйық», на набережной реки Акбулак, в парке «Жастар», около Дворца школьников, в Президентском парке, в триатлон парке, в микрорайоне «Сарайшық», в жилых массивах «Железнодорожный», «Интернациональный» и «Мичурино».