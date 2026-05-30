Куда сходить в Астане 29-30 мая

В предстоящие выходные Астана предлагает насыщенную культурную программу - от камерных концертов и трибьют-шоу до стендапа и масштабной интерактивной выставки. Жителям и гостям столицы доступны форматы на любой вкус: классика, ретро, юмор и погружение в искусство. Ключевые события 30–31 мая в обзоре корреспондента агентства Kazinform.

Музыкальные вечера и концерты

«Пять голосов — одна история»

30 мая в 18:00 в Камерном зале Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева состоится концертная программа «Пять голосов — одна история».

Зрителей ждет многоголосое музыкальное повествование, где пять инструментальных партий создают единое художественное полотно. В программе примут участие исполнители Мөлдір Құдайбергенова, Наргиза Күнабіл, Хамида Акошева, Арыстан Төлеген и Төреби Мәлікұлы. Концерт обещает сочетание тонких музыкальных оттенков, контрастов и камерной выразительности.

«Сағыныш сазы» — ретро концерт

30 мая поисково-экспериментальный театр «Синтез» представит ретро-программу «Сағыныш сазы».

Проект посвящен музыкальной ностальгии и сценическим интерпретациям известных ретро-композиций, создавая атмосферу эмоционального погружения и воспоминаний.

Linkin Park Tribute Show

31 мая на сцене выступит группа The Champions с масштабным трибьют-шоу легендарной группы Linkin Park.

Организаторы заявляют расширенную программу: прозвучат хиты со всех альбомов коллектива, а также дополнительные композиции в исполнении группы. Шоу рассчитано на поклонников рок-музыки и современной альтернативной сцены.

Стендап и юмористические шоу

Женский стендап

30 мая в Stand up bar «Pozitiv» пройдет вечер женского стендапа.

На сцене выступят харизматичные участницы, которые представят собственные комедийные номера, построенные на наблюдениях, личных историях и бытовом юморе. Формат обещает легкую атмосферу и живое взаимодействие с залом.

Стендап-концерт

В тот же день запланирован отдельный стендап-концерт с участием Зарины Байболовой, Мадины Байболовой, Асета Уваева и Асхата Ибитанова.

Программа объединит разных комиков с индивидуальными стилями — от сатирических наблюдений до импровизационных вставок.

Выставка

«Leonardo da Vinci: Genius of the Renaissance»

В Астане продолжает работу международная выставка, посвященная Леонардо да Винчи.

Экспозиция включает более 40 реконструированных механизмов, созданных по оригинальным чертежам мастера, а также immersive-пространства, цифровые проекции и голограммы его знаменитых произведений. Посетителям предлагается интерактивное погружение в научные и художественные идеи эпохи Возрождения.

Выставка доступна для посещения в выходные и в будние дни.