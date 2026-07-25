Куда сходить в Астане 25-26 июля

В предстоящие выходные в Астане пройдут концерты камерной музыки, юмористические шоу и спортивное событие. Корреспондент агентства Kazinform собрал подборку интересных мероприятий, которые можно посетить 25 и 26 июля.

Камерная музыка в «Астана Опера»

25 июля в рамках цикла «Музыкальные каникулы в «Астана Опера» состоится концерт «Флейта. Фортепиано. Саксофон». На сцене выступят молодые казахстанские музыканты - студенты ведущих зарубежных вузов: флейтистка Камиля Исмагулова, пианистка Айша Раимхан и саксофонистка Ажар Раимхан.

Гости вечера услышат сольные и ансамблевые произведения, в которых классическая музыка встретится с современными музыкальными решениями.

Смех и импровизация: шоу и стендап

Любителей юмора 25 июля ждут сразу несколько мероприятий. На комедийно-импровизационном шоу INTELLIGENTNO QU зрителям расскажут необычные истории на разные темы в формате живого общения.

Также состоится интерактивное шоу Джамбула Кульдеева - программа с конкурсами, юмором и активным участием зрителей.

Для поклонников стендапа пройдет Женский STANDUP. На сцену выйдут комикессы, которые представят свои истории и шутки, сочетая юмор, харизму и яркую подачу.

Проверка юмора на публике

26 июля пройдет English Open Mic – открытая площадка для стендап-комиков, где артисты представляют новые материалы, экспериментируют с шутками и взаимодействуют с аудиторией. Формат позволяет увидеть, как рождаются будущие выступления комиков.

Футбол на «Астана Арене»

Завершит спортивную часть выходных матч между футбольными клубами «Астана» и «Алтай», который пройдет 26 июля на стадионе «Астана Арена». Болельщиков ждут борьба за очки и атмосфера большого футбола.