Куда сходить в Астане 25-26 июля
В предстоящие выходные в Астане пройдут концерты камерной музыки, юмористические шоу и спортивное событие. Корреспондент агентства Kazinform собрал подборку интересных мероприятий, которые можно посетить 25 и 26 июля.
Камерная музыка в «Астана Опера»
25 июля в рамках цикла «Музыкальные каникулы в «Астана Опера» состоится концерт «Флейта. Фортепиано. Саксофон». На сцене выступят молодые казахстанские музыканты - студенты ведущих зарубежных вузов: флейтистка Камиля Исмагулова, пианистка Айша Раимхан и саксофонистка Ажар Раимхан.
Гости вечера услышат сольные и ансамблевые произведения, в которых классическая музыка встретится с современными музыкальными решениями.
Смех и импровизация: шоу и стендап
Любителей юмора 25 июля ждут сразу несколько мероприятий. На комедийно-импровизационном шоу INTELLIGENTNO QU зрителям расскажут необычные истории на разные темы в формате живого общения.
Также состоится интерактивное шоу Джамбула Кульдеева - программа с конкурсами, юмором и активным участием зрителей.
Для поклонников стендапа пройдет Женский STANDUP. На сцену выйдут комикессы, которые представят свои истории и шутки, сочетая юмор, харизму и яркую подачу.
Проверка юмора на публике
26 июля пройдет English Open Mic – открытая площадка для стендап-комиков, где артисты представляют новые материалы, экспериментируют с шутками и взаимодействуют с аудиторией. Формат позволяет увидеть, как рождаются будущие выступления комиков.
Футбол на «Астана Арене»
Завершит спортивную часть выходных матч между футбольными клубами «Астана» и «Алтай», который пройдет 26 июля на стадионе «Астана Арена». Болельщиков ждут борьба за очки и атмосфера большого футбола.