Куда сходить в Астане 13–14 июня: обзор главных событий столицы

В эти выходные в Астане пройдет сразу несколько крупных событий — от масштабного фестиваля под открытым небом и вечеринок у бассейна до концертов, балета, футбола и семейных постановок. Корреспондент Kazinform подготовил самые интересные мероприятия 13 и 14 июня.

Музыка, лето и отдых под открытым небом

Одним из самых ожидаемых событий выходных станет AQBOZAT OPEN AIR FEST. Гостей фестиваля ждут выступления популярных групп Orda, JCS и «Марсель», DJ-сеты, бассейн, гастрономические зоны, мастер-классы, арт-пространство и вечернее afterparty. Организаторы обещают создать полноценный летний город отдыха, где можно провести весь день — от утреннего отдыха у воды до вечернего концерта.

Тем, кто предпочитает отдых у воды, стоит обратить внимание на POOL PARTY NIGHT в BalQaragai. В программе — музыка, танцы, шоу и атмосфера летнего курорта, которая позволит ненадолго отвлечься от городской суеты.

Концерты и танцевальные программы

Любителей хореографии приглашает Istina Dance Sport Academy. В рамках отчетного концерта сезона зрителям представят сразу три разные программы, в которых выступят воспитанники академии всех возрастов — от начинающих танцоров до чемпионских составов.

В воскресенье в «Qazaqconcert» состоится концерт-лекция ансамбля «GULDER» «Диалог эпох: от паваны до казахского вальса». Зрители смогут проследить развитие танцевального искусства на протяжении нескольких столетий и увидеть, как менялись культура и язык танца в разные эпохи.

Также 14 июня столичная публика сможет посетить концерт известного португальского пианиста Вашку Данташа. Музыкант, выступавший на крупнейших сценах мира и являющийся лауреатом десятков международных конкурсов, представит программу «Фаду, фолии и другие португальские танцы».

Театры для детей и взрослых

Для семейного отдыха подойдет спектакль «Дюймовочка», который покажут в Театре кукол. Постановка по мотивам знаменитой сказки Ганса Христиана Андерсена познакомит зрителей с приключениями маленькой героини и ее друзей.

На сцене Русского драматического театра имени Горького в воскресенье покажут знаменитого «Щелкунчика». Спектакль расскажет историю о добре, преданности и настоящем рождественском чуде.

Поклонникам казахской драматургии стоит обратить внимание на постановки «Абай-Тоғжан» и «Көзімнің қарасы». Обе работы посвящены истории первой любви великого поэта Абая и раскрывают его внутренний мир через музыку, поэзию и драматическое действие.

Еще одной интересной премьерой выходных станет спектакль «Жалдамалы пәтер». В центре сюжета — квартира, в которой на протяжении десятилетий жили разные семьи, а за их судьбами наблюдал загадочный домовой.

Балет и современная хореография

Театр «Астана Балет» представит зрителям программу из двух постановок — легендарной «Кармен-сюиты» и современного спектакля «Арканы судьбы». Любители балетного искусства смогут увидеть как признанную классику, так и современные хореографические решения.

Для болельщиков и любителей спорта

Для любителей спортивных зрелищ в выходные состоится матч между футбольными клубами «Астана» и «Иртыш», который пройдет на «Астана Арене».

Кроме того, в столице состоится турнир Phygital Football (Contenders) — квалификационный этап к Играм Будущего 2026. Уникальный формат соревнований объединяет виртуальный футбол и игру на реальном поле, а итоговый результат определяется по сумме голов, забитых в обоих этапах.