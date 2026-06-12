Куда сходить в Алматы на выходные 13 и 14 июня

В Алматы на предстоящие выходные 13 и 14 июня запланирован ряд интересных культурных и спортивных событий, передает корреспондент агентства Kazinform.

Одним из главных спортивных событий станет футбольный матч в рамках Казахстанской премьер-лиги между алматинским «Кайратом» и ФК «Атырау». Игра пройдет 13 июня на Центральном стадионе Алматы в 18:00. Это будет предпоследняя игра талантливого Дастана Сатпаева за «Кайрат» перед его отъездом в лондонский «Челси».

Концерты и фестивали

На LEVEL UP FESTIVAL 2026 ожидаетсявыступление «Ирины Кайратовны», Tynda Music и других популярных казахстанских коллективов. Событие начнется 13 июня в 16:30 на Комплексе лыжных трамплинов «Сункар».

Арт-фестиваль Picnic by Partners распахнет свои двери для публики 13 июня в 15:00 и продлится до позднего вечера). Место проведения — оздоровительный комплекс Almaty Resort. Это традиционный масштабный городской пикник под открытым небом с музыкальной программой, фуд-кортами и зонами отдыха.

Сольный концерт группы Kunzharyq пройдет 13 июня в 19:00 в Almaty Central Stand Up Club, а трибьют Rammstein от казахстанской группы Komancheros — 13 июня в 20:00 в рок-клуб «Жесть».

Театральные спектакли

На театральных подмостках Алматы в предстоящие выходные ожидаются следующие спектакли:

Музыкальная драма «Сізді сүйем». Время: Выходные 13–14 июня в 19:00.

Детский спектакль «Волшебник Изумрудного города». Время: Суббота, 13 июня в 12:00. Место: Театр «Жас Сахна».

Спектакль «Турандот». Время: Суббота, 13 июня в 19:00. Место: Театр «Жас Сахна».

Детская премьера «Белоснежка и 7 гномов». Время: Воскресенье, 14 июня в 12:00. Место: Театр «Жас Сахна».

Кинотеатры

Сеансы в кино идут на протяжении всего дня. Расписание ключевых фильмов: