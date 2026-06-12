Куда сходить в Алматы на выходные 13 и 14 июня
В Алматы на предстоящие выходные 13 и 14 июня запланирован ряд интересных культурных и спортивных событий, передает корреспондент агентства Kazinform.
Одним из главных спортивных событий станет футбольный матч в рамках Казахстанской премьер-лиги между алматинским «Кайратом» и ФК «Атырау». Игра пройдет 13 июня на Центральном стадионе Алматы в 18:00. Это будет предпоследняя игра талантливого Дастана Сатпаева за «Кайрат» перед его отъездом в лондонский «Челси».
Концерты и фестивали
На LEVEL UP FESTIVAL 2026 ожидаетсявыступление «Ирины Кайратовны», Tynda Music и других популярных казахстанских коллективов. Событие начнется 13 июня в 16:30 на Комплексе лыжных трамплинов «Сункар».
Арт-фестиваль Picnic by Partners распахнет свои двери для публики 13 июня в 15:00 и продлится до позднего вечера). Место проведения — оздоровительный комплекс Almaty Resort. Это традиционный масштабный городской пикник под открытым небом с музыкальной программой, фуд-кортами и зонами отдыха.
Сольный концерт группы Kunzharyq пройдет 13 июня в 19:00 в Almaty Central Stand Up Club, а трибьют Rammstein от казахстанской группы Komancheros — 13 июня в 20:00 в рок-клуб «Жесть».
Театральные спектакли
На театральных подмостках Алматы в предстоящие выходные ожидаются следующие спектакли:
- Музыкальная драма «Сізді сүйем». Время: Выходные 13–14 июня в 19:00.
- Детский спектакль «Волшебник Изумрудного города». Время: Суббота, 13 июня в 12:00. Место: Театр «Жас Сахна».
- Спектакль «Турандот». Время: Суббота, 13 июня в 19:00. Место: Театр «Жас Сахна».
- Детская премьера «Белоснежка и 7 гномов». Время: Воскресенье, 14 июня в 12:00. Место: Театр «Жас Сахна».
Кинотеатры
Сеансы в кино идут на протяжении всего дня. Расписание ключевых фильмов:
- «Зверолюция» (6+) — утренние и дневные сеансы: 10:00, 12:15, 14:30, 17:20;
- «Властелины вселенной» (14+) — дневные и вечерние показы: 13:00, 16:10, 19:00, 21:30;
- «Закулисье реальности» (18+) — вечерние и ночные сеансы: 17:20, 20:00, 22:45.