Куда сходить в Алматы на выходные 11 и 12 апреля

Культурные мероприятия и концерты

Tynda Music: Музыка Ханса Циммера: Симфонический оркестр исполнит саундтреки из «Интерстеллара», «Начала» и «Короля Льва» во Дворце Республики (12 апреля, 19:00).

Kavabanga Depo Kolibri: Большой концерт популярной группы пройдет в Motor Club Almaty (12 апреля, 18:00).

Театр оперы и балета имени Абая: в субботу, 11 апреля, в 18:00 состоится показ оперы «Кыз Жибек».

Детская афиша: В Государственном театре кукол 11 апреля пройдут спектакли «Анасын іздеген Мамонт» (12:00) и «Мама для Мамонтёнка» (14:00).

Прогулки и активный отдых

По прогнозам синоптиков, в предстоящие 11 и 12 апреля выходные в Алматы установится погода, прекрасно подходящая для пеших прогулок по городу. По разным оценкам, температура в городе прогреется от +17 до +22 днем, но все прогнозы сходятся в одном — осадков не будет. А это значит, что если одеться по погоде, то можно получить огромное удовольствие от прогулок. Ведь недаром апрель считается одним из лучших месяцев для посещения города благодаря мягкой погоде и свежей зелени.

Медеу и Шымбулак: поднимитесь в горы, чтобы застать снежные вершины, пока в городе уже весна.

Кок-Тобе: парк отдыха с панорамным видом на город, куда можно добраться на канатной дороге.

Ботанический сад: идеальное место для спокойных прогулок среди пробуждающейся природы.

Арбат и улица Панфилова: пешеходные зоны с уличными музыкантами, художниками и уютными кофейнями.

Музеи и выставки

Государственный музей искусств имени А. Кастеева: крупнейшее художественное собрание Казахстана. Кроме постоянной экспозиции с сокровищами изобразительного искусства Казахстана здесь проходит ретроспективная выставка «Исатай Исабаев: Книжный мир». Экспозиция приурочена к 90-летнему юбилею заслуженного деятеля искусств, одного из основоположников национальной графики Исатая Исабаева.

Кино

В выходные 11 и 12 апреля 2026 года в кинотеатрах Алматы можно будет посмотреть как ожидаемые мировые премьеры, так и новинки казахстанского кино.

Главные кинопремьеры

Супер Марио: Галактическое кино: Одно из самых ожидаемых продолжений анимационных приключений легендарного персонажа.

Мумия: Возрождение зла: Фильм ужасов, премьера которого в Казахстане запланирована на 9 апреля, будет доступен в большинстве кинотеатров города (7+ площадок).

Мошенники: Новая казахстанская криминальная драма 2026 года.

Таптым-ау сені 3: Продолжение популярной отечественной комедии/мелодрамы.

В афише также представлены:

Красная маска: Настольная книга супергероя: Приключенческий экшн.

Нелегал: Через Мексику: Драматическая история о сложном пути мигрантов.

Моя собака — космонавт: Семейная комедия о дружбе мальчика и пса.

Золушка: Тайна трех желаний: Современное прочтение классической сказки для всей семьи.

Сеансы проходят на крупнейших площадках города.