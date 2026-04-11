    19:41, 10 Апрель 2026 | GMT +5

    Куда сходить в Алматы на выходные 11 и 12 апреля

    На выходные 11–12 апреля 2026 года в Алматы запланировано несколько интересных культурных событий: от симфонических концертов во Дворце Республики до детских спектаклей в кукольном театре, передает Kazinform.

    Алматы улицы
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Культурные мероприятия и концерты

    • Tynda Music: Музыка Ханса Циммера: Симфонический оркестр исполнит саундтреки из «Интерстеллара», «Начала» и «Короля Льва» во Дворце Республики (12 апреля, 19:00).
    • Kavabanga Depo Kolibri: Большой концерт популярной группы пройдет в Motor Club Almaty (12 апреля, 18:00).
    • Театр оперы и балета имени Абая: в субботу, 11 апреля, в 18:00 состоится показ оперы «Кыз Жибек».
    • Детская афиша: В Государственном театре кукол 11 апреля пройдут спектакли «Анасын іздеген Мамонт» (12:00) и «Мама для Мамонтёнка» (14:00).

    Прогулки и активный отдых

    По прогнозам синоптиков, в предстоящие 11 и 12 апреля выходные в Алматы установится погода, прекрасно подходящая для пеших прогулок по городу. По разным оценкам, температура в городе прогреется от +17 до +22 днем, но все прогнозы сходятся в одном — осадков не будет. А это значит, что если одеться по погоде, то можно получить огромное удовольствие от прогулок. Ведь недаром апрель считается одним из лучших месяцев для посещения города благодаря мягкой погоде и свежей зелени.

    • Медеу и Шымбулак: поднимитесь в горы, чтобы застать снежные вершины, пока в городе уже весна.
    • Кок-Тобе: парк отдыха с панорамным видом на город, куда можно добраться на канатной дороге.
    • Ботанический сад: идеальное место для спокойных прогулок среди пробуждающейся природы.
    • Арбат и улица Панфилова: пешеходные зоны с уличными музыкантами, художниками и уютными кофейнями.

    Музеи и выставки

    Для ценителей культуры также работают музеи и выставки.

    • Государственный музей искусств имени А. Кастеева: крупнейшее художественное собрание Казахстана. Кроме постоянной экспозиции с сокровищами изобразительного искусства Казахстана здесь проходит ретроспективная выставка «Исатай Исабаев: Книжный мир». Экспозиция приурочена к 90-летнему юбилею заслуженного деятеля искусств, одного из основоположников национальной графики Исатая Исабаева.

    Кино

    В выходные 11 и 12 апреля 2026 года в кинотеатрах Алматы можно будет посмотреть как ожидаемые мировые премьеры, так и новинки казахстанского кино.

    Главные кинопремьеры

    • Супер Марио: Галактическое кино: Одно из самых ожидаемых продолжений анимационных приключений легендарного персонажа.
    • Мумия: Возрождение зла: Фильм ужасов, премьера которого в Казахстане запланирована на 9 апреля, будет доступен в большинстве кинотеатров города (7+ площадок).
    • Мошенники: Новая казахстанская криминальная драма 2026 года.
    • Таптым-ау сені 3: Продолжение популярной отечественной комедии/мелодрамы. 

    В афише также представлены:

    • Красная маска: Настольная книга супергероя: Приключенческий экшн.
    • Нелегал: Через Мексику: Драматическая история о сложном пути мигрантов.
    • Моя собака — космонавт: Семейная комедия о дружбе мальчика и пса.
    • Золушка: Тайна трех желаний: Современное прочтение классической сказки для всей семьи.

    Сеансы проходят на крупнейших площадках города.

