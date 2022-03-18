Куда сходить на Наурыз в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В честь празднования Наурыза в Нур-Султане проведут более 100 мероприятий. Горожане смогут посетить концерты, праздничные программы, выставки, постановки, спортивные состязания по национальным видам спорта, народные гуляния и многое другое, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на управление культуры Нур-Султана.

«На территории четырех районов города определено более 20 точек, где развернутся празднования Наурыз мейрамы», - говорится в сообщении пресс-службы.

В день праздника, 22 марта, с 11:00 до 15:00 часов во всех районах, в том числе жилых массивах столицы, будут организованы культурно-массовые мероприятия «Наурыз Думан 2022». В программе: концерт с участием артистов подведомственных организаций и приглашенных творческих коллективов, шоу программы костюмированных персонажей и ростовых кукол. Гости также смогут принять участие в состязаниях по национальным видам спорта, в том числе – аркан тарту, асык ату, тогыз кумалак. Будет организована раздача национального блюда, атрибута праздника – «Наурыз Коже».

В районе Алматы народные гуляния пройдут на площади у монумента «Қазақ Елі», в парке «Студенческий», в районе Байконыр – в парке «Ататюрк», на Аллее писателей, в районе Есиль – на территории ЭКСПО и в жилом массиве Уркер, в районе Сарыарка – в парке «Коктал» и на площади Demalys Promenade.

18-19 марта в городе планируется раздача продуктовых корзин малообеспеченным, многодетным семьям, одиноким пожилым людям и другим категориям социально уязвимых слоев населения.

19 марта в 11:00 часов на площадке столичного Дома дружбы городская Ассамблея народа Казахстана проведет для горожан праздничное мероприятие «Қош келдің, әз Наурыз!». Гостей ждут концертная программа, мастер-классы по прикладному искусству, ярмарка и соревнования по национальным спортивным играм.

Домом дружбы будут установлены юрты и алтыбакан, в казане приготовят «Наурыз Коже». Внутри юрт будут выставлены экспозиции столичных этнокультурных объединений в национальном стиле. Также в каждой юрте покажут мастер-классы по прикладному искусству.

С 12:00 начнутся национальные спортивные соревнования по пяти направлениям: «Бұқа тартыс», «Асық ату», «Гир көтеру», «Қазақша күрес», «Қол күрес». По итогам соревнований победителям вручат денежные призы.

С концертной программой выступят профессиональные, художественные коллективы этнокультурных центров столицы.

С 18 по 31 марта театр кукол приглашает на праздничное шоу ростовых кукол «Наурыз-думан». Начало представлений в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00.

Ежедневно проводят праздничные мероприятия городские библиотеки. 18 марта в массовой библиотеке 4 - час национальной истории «Наурыз думан», в массовой библиотеке 7 – ток-шоу «Армысың әз наурыз! Ақ мол болсын!», детской библиотеке 8 – мартовские посиделки «Здравствуй, праздничный сюрприз – в гости к нам приходит Наурыз!».

19 марта в массовой библиотеке 3 планируется организовать беседу-игру «Ұлыстың ұлы күні Наурыз», в массовой библиотеке 2 – праздничный вечер «Нұр себеле-Ұлыстың ұлы күні», в массовой библиотеке 10 – час истории «Қазақша стильдегі дефиле», массовой библиотеке 15 – книжную выставку «Ұлыстың ұлы күні – Әз Наурыз!».

Сегодня, 18 марта, в детской библиотеке 2 состоится праздничная встреча «Ата-баба дәстүрлі-әдептілік негіз».

Музей Сакена Сейфуллина на этой неделе в социальных сетях проведет онлайн-мероприятия, посвященные Наурыз мейрамы и казахским национальным традициям.

25 марта в Государственной академической филармонии столицы состоится Национальная премия «Наурыз сыйлығы». Проект посвящен народным умельцам, представляющим не только культуру, но и все широкое многообразие национального достояния.

С 18 по 22 марта на территории торгового павильона по улице Арнасай, 109 в честь Наурыза будет организована большая сельскохозяйственная ярмарка, где цены будут на 15% ниже рыночных.