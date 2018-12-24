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Куда сходить на этой неделе в Астане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Официальный сайт акимата Астаны представляет самые интересные культурные и спортивные мероприятия предстоящей недели, передает МИА «Казинформ».
Дворец Независимости:
24-31 декабря - персональная художественная выставка «Династия Аканаевых»;
24-31 декабря - выставка современного искусства «Движение в пространстве»;
24-30 декабря - персональная выставка «Мир сновидений» преподавателя средней школы № 52 Ж. Қайрата;
24-30 декабря - персональная выставка Рустема Беркимбаева «Путь надежды»;
24-31 декабря - фотовыставка «Еркіндіктің дастаны - Астана»;
24-31 декабря - фотовыставка «Хроники независимого Казахстана»;
24-31 декабря - выставка молодежного объединения Союза художников Астаны «Менің елім - Мәңгілік ел».
Казахский музыкально-драматический театр им. К. Куанышбаева:
25 декабря (16:00) - Е. Шварц «Күлше қыз», сказка;
26 декабря (18:30) - К. Кизи «7+1», драма;
27 декабря (18:30) - Шевре «Ізгілік формуласы», комедия;
28 декабря (18:30) - Р. Куни «Туған күн», комедия.
Дворец «Жастар»:
24-26 декабря (10:00, 13:00, 15:30), а также 27-30 декабря (10:00, 13:00) - новогодний утренник «Карнавал чудес!»;
24 декабря (10:00-20:00) - ярмарка немецкой продукции;
24-30 декабря (10:00, 12:00, 14:00) - новогодний утренник «Қар ханшайымы», сказка;
28 декабря (17:00) - новогодняя дискотека «Карнавал чудес!»
Концертный зал «Астана»:
24-26 декабря (10:00-20:00) - выставка-ярмарка «Новогодний подарок»;
25 декабря (19:00) - новогодний концерт «Думанды жаңа жыл»;
26 декабря (19:00) - новогодний концерт «Жаңа жыл әуендері»;
27 декабря (19:00) - новогодний концерт «Magic moment»;
29 декабря (18:00) - новогодний концерт «Christmas time».
Театр «Астана Опера»:
25 декабря (19:00) - концерт камерно-вокальной музыки «Рождество у елки»;
29-30 декабря (17:00) - концерт «Астана Опера поздравляет».
Театр кукол:
24-30 декабря (12:00, 14:00) - «Проделки ведьмы в Новогоднюю ночь», новогодняя сказка.
«Барыс Арена»:
24 декабря (19:30) - КХЛ, ХК «Барыс» - ХК «Адмирал».
Городская площадь, территория у ТРЦ «Хан Шатыр», Ботанический сад:
18 декабря - февраль: Цикл мероприятий в рамках фестиваля «Astana Winter Land».
Дворец мира и согласия:
24 декабря (19:00) - мюзикл «Notre Dame de Paris».
Столичный цирк:
с 20 декабря по 7 января, в 16:00 - Новогодняя цирковая программа «Птица счастья».
Концертный зал «Астана»:
24 декабря (20:00) - концерт, посвященный 10-летию театра «Өнер қырандары»;
25-26 декабря (12:00) - новогодняя музыкальная сказка «Алдар Көсе»;
28-29 декабря (12:00) - новогодняя музыкальная сказка «Снежная королева».
Амфитеатр (набережная реки Есиль):
24-30 декабря (11:00-20:00) - новогодняя развлекательная программа (катание на тюбингах, программа у новогодней елки, гостиная Деда Мороза).
Театр «Astana Ballet»:
25, 27-28 декабря (19:00), а также 29-31 декабря (18:00) - П. Чайковский «Щелкунчик», балет.
Городская площадь:
29 декабря (11:00-12:00, 17:00-18:00) - зимние веселые старты в ледовом городке «Көңілді қыс».
Ледовый дворец «Алау»:
28 декабря (11:00) - детские соревнования по конькобежному спорту на призы Деда Мороза.
Концертный зал «Nomad City hall»:
25 декабря (19:00) - спектакль «Театр 180°» театра комедии Астаны.
Лыжероллерная трасса:
30 декабря (10:00) - новогодний забег по лыжным гонкам.
Река Акбулак:
30 декабря (10:00) - турнир по хоккею в валенках.
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