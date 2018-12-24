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Куда сходить на этой неделе в Астане

24 Декабря 2018 09:58 96
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Куда сходить на этой неделе в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Официальный сайт акимата Астаны представляет самые интересные культурные и спортивные мероприятия предстоящей недели, передает МИА «Казинформ».    

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Дворец Независимости:

24-31 декабря - персональная художественная выставка «Династия Аканаевых»;

24-31 декабря - выставка современного искусства «Движение в пространстве»;

24-30 декабря - персональная выставка «Мир сновидений» преподавателя средней школы № 52 Ж. Қайрата;

24-30 декабря - персональная выставка Рустема Беркимбаева «Путь надежды»;

24-31 декабря - фотовыставка «Еркіндіктің дастаны - Астана»;

24-31 декабря - фотовыставка «Хроники независимого Казахстана»;

24-31 декабря - выставка молодежного объединения Союза художников Астаны «Менің елім - Мәңгілік ел».

 

Казахский музыкально-драматический театр им. К. Куанышбаева:

25 декабря (16:00) - Е. Шварц «Күлше қыз», сказка;

26 декабря (18:30) - К. Кизи «7+1», драма;

27 декабря (18:30) - Шевре «Ізгілік формуласы», комедия;

28 декабря (18:30) - Р. Куни «Туған күн», комедия.

 

Дворец «Жастар»:

24-26 декабря (10:00, 13:00, 15:30), а также 27-30 декабря (10:00, 13:00) - новогодний утренник «Карнавал чудес!»;

24 декабря (10:00-20:00) - ярмарка немецкой продукции;

24-30 декабря (10:00, 12:00, 14:00) - новогодний утренник «Қар ханшайымы», сказка;

28 декабря (17:00) - новогодняя дискотека «Карнавал чудес!»

  

Концертный зал «Астана»:

24-26 декабря (10:00-20:00) - выставка-ярмарка «Новогодний подарок»;

25 декабря (19:00) - новогодний концерт «Думанды жаңа жыл»;

26 декабря (19:00) - новогодний концерт «Жаңа жыл әуендері»;

27 декабря (19:00) - новогодний концерт «Magic moment»;

29 декабря (18:00) - новогодний концерт «Christmas time».  

 

Театр «Астана Опера»:

25 декабря (19:00) - концерт камерно-вокальной музыки «Рождество у елки»;

29-30 декабря (17:00) - концерт «Астана Опера поздравляет».

  

Театр кукол:

24-30 декабря (12:00, 14:00) - «Проделки ведьмы в Новогоднюю ночь», новогодняя сказка.

  

«Барыс Арена»:

24 декабря (19:30) - КХЛ, ХК «Барыс» - ХК «Адмирал».

 

Городская площадь, территория у ТРЦ «Хан Шатыр», Ботанический сад:

18 декабря - февраль: Цикл мероприятий в рамках фестиваля «Astana Winter Land».

 

Дворец мира и согласия:

24 декабря (19:00) - мюзикл «Notre Dame de Paris».

 

Столичный цирк:

с 20 декабря по 7 января, в 16:00 - Новогодняя цирковая программа «Птица счастья».

 

Концертный зал «Астана»:

24 декабря (20:00) - концерт, посвященный 10-летию театра «Өнер қырандары»;

25-26 декабря (12:00) - новогодняя музыкальная сказка «Алдар Көсе»;

28-29 декабря (12:00) - новогодняя музыкальная сказка «Снежная королева».

  

Амфитеатр (набережная реки Есиль):

24-30 декабря (11:00-20:00) - новогодняя развлекательная программа (катание на тюбингах, программа у новогодней елки, гостиная Деда Мороза).

 

Театр «Astana Ballet»:

25, 27-28 декабря (19:00), а также 29-31 декабря (18:00) - П. Чайковский «Щелкунчик», балет.

 

Городская площадь:

29 декабря (11:00-12:00, 17:00-18:00) - зимние веселые старты в ледовом городке «Көңілді қыс».

 

Ледовый дворец «Алау»:

28 декабря (11:00) - детские соревнования по конькобежному спорту на призы Деда Мороза.

  

Концертный зал «Nomad City hall»:

25 декабря (19:00) - спектакль «Театр 180°» театра комедии Астаны.

 

Лыжероллерная трасса:

30 декабря (10:00) - новогодний забег по лыжным гонкам.

 

Река Акбулак:

30 декабря (10:00) - турнир по хоккею в валенках.

 

 

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Ключевые слова: Астана, Культура,
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