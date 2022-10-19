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Куда сходить на День Республики в Астане

Автор:  
Анеля Касымова
19 Октября 2022, 20:25
Куда сходить на День Республики в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Управление культуры Астаны совместно с подведомственными организациями планирует провести более 20 мероприятий, приуроченных ко Дню Республики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным пресс-службы ведомства, 24 октября в государственном театре танца «Наз» состоится концертная программа «Республикам – Қазақстан!».

В день праздника, 25 октября, на территории площади ЕХРО состоится праздничный концерт «Қазақстаным менің».

В этот же день в государственной академической филармонии пройдет республиканский айтыс акынов, приуроченный ко Дню Республики. В состязании примут участие акыны со всех областей республики. В ЦКЗ «Казахстан» состоится концерт, посвященный творчеству Розы Рымбаевой.

Во Дворце мира и согласия 25 октября запланирована концертная программа «Мәңгілік ел дауысы», целью которого является сохранение, процветание, развитие и распространение культуры народа Казахстана.

«25 октября у нас на ипподроме состоится большая аламан байга. Будут соревнования по конкуру. Всего около 20 спортивных мероприятий состязательного характера. Они тоже приурочены ко Дню Республики», - проинформировал руководитель управления внутренней политики Астаны Даурен Бабамуратов в кулуарах международной научно-практической конференции «25 октября – начало Независимости».


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