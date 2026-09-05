Куда сходить 5 и 6 сентября в Астане

Первые выходные сентября в Астане обещают быть насыщенными: город открывает новый концертный сезон, театры зовут на знакомые и совершенно новые истории, а вечером воскресенья футбольных болельщиков ждет большое противостояние. Корреспондент агентства Kazinform собрал события, среди которых найдется вариант на любой вкус.

Начать культурный уикенд можно с музыки. 5 сентября «Қазақконцерт» открывает новый концертный сезон большим музыкальным вечером. На одной сцене выступят ведущие артисты и творческие коллективы организации, среди которых Алтынбек Коразбаев, Айжан Нурмаганбетова, Азамат Жылтыргузов, Жанна Орынбасарова, Аскар Мукият, Алтыншаш Мукатаева, Нурай Шеру и Нурсезим Саматкызы. Гостей ждет программа из казахской и мировой классики, народной музыки, современных композиций и концертных номеров.

Тем, кто предпочитает симфоническую классику, стоит обратить внимание на другой концерт этого вечера. Во Дворце Жастар GO Symphony представит программу «Кажгалиев и Чайковский. Там, где встречается вечность». В ней встретятся «Степная легенда» Тлеса Кажгалиева и «Пятая симфония» Петра Чайковского — два произведения, созданные в разные эпохи, но объединенные размышлениями о человеке и его судьбе. Символично, что Кажгалиев учился в Московской государственной консерватории имени Чайковского.

А если хочется музыки с американским характером — выбор тоже есть. Духовой оркестр филармонии под художественным руководством Н. Почиталина представит программу Made in USA. В ней классика встретится с джазом и бродвейскими мотивами: прозвучат произведения Йохана де Мейя, Аарона Копленда, Леонарда Бернстайна, Гарри Джеймса, Луи Примы, Эдди Николса и Джорджа Гершвина.

Для любителей театра 5 сентября также найдутся варианты. На сцене можно увидеть оперу «Абай» А. Жубанова и Л. Хамиди в постановке режиссера Джанкарло дель Монако и дирижера Алана Бурибаева. Спектакль объединяет национальную музыкальную классику с масштабной сценографией и современными 3D-технологиями.

Тем временем маленьких зрителей и их родителей ждет встреча с одной из самых известных сказок. Спектакль «Золушка» расскажет знакомую историю о девушке, которая, несмотря на все, продолжает верить в чудо. Постановка построена на игре молодых артистов в минималистичных декорациях, а привычная сказка здесь превращается в историю о надежде, которая понятна зрителям любого возраста.

Для тех, кто ищет более камерную и эмоциональную историю, 5 и 6 сентября пройдет спектакль «Сен және мен». В центре сюжета — бывшие супруги, которые спустя десять лет после развода вновь оказываются рядом. За их молчанием и недосказанностью скрываются любовь, обида, тоска, ревность и сожаление — зрителям предстоит самим решить, что же осталось между героями.

А завершить насыщенные выходные можно на волне ностальгии. 6 сентября в Астане состоится трибьют-шоу «ГУБИН 2.0», посвященное Андрею Губину. «Девушки как звезды», «Мальчик-бродяга», «Лиза», «Зима-холода» и другие хиты прозвучат в живом исполнении с современным звучанием, сценографией и световыми эффектами.

Ну, а тем, кто предпочитает не сцену, а футбольное поле, — прямая дорога на матч. 6 сентября ФК «Астана» встретится с ФК «Елімай». Воскресный вечер можно провести на трибунах, поддерживая любимую команду и наблюдая за одним из главных спортивных событий уикенда.