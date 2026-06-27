Куда сходить 27-28 июня в Астане: афиша событий

Предстоящие выходные в Астане обещают насыщенную культурную программу: жителей и гостей столицы ждут театральные постановки, концерты разных жанров и яркие летние вечеринки. Корреспондент агентства Kazinform собрал самые интересные события 27-28 июня, которые помогут провести уикенд насыщенно и с настроением.

27 июня Государственная академическая концертная организация «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой завершит 65-й концертный сезон торжественным GALA: FOLK SHOW. Зрителей ждет масштабный гала-концерт, в рамках которого прозвучат произведения золотого фонда казахской музыки, мировые хиты и известные саундтреки.

В этот день поклонникам современной инструментальной музыки стоит присмотреться к концерту Neoclassical Night от DEM PROJECT. Вечером в концертном зале Национального военно-патриотического центра прозвучат композиции Людовико Эйнауди, Yiruma, Джо Хисаиси и других композиторов, чьи произведения уже стали символами неоклассики XXI века.

А тем, кто планирует провести свое время максимально ярко и неформально, подойдет WHITE PARTY POOL NIGHT, который пройдет 27 июня. Лайв-бенд, DJ-сеты, интерактивы, пиксель-шоу и атмосфера летнего отдыха у бассейна сделают эту вечеринку одним из самых заметных событий уикенда.

28 июня любителям театра стоит обратить внимание сразу на две постановки. Одной из них станет знаменитый «Вишневый сад» Антона Чехова - история, в которой драматизм человеческих судеб переплетается с тонкой иронией. Несмотря на глубокий философский подтекст, спектакль сохраняет авторское жанровое определение как комедии, показывая смехотворность человеческой суеты, мелочность поступков и пустоту разговоров.

В этот же день еще одной театральной премьерой станет лирическая драма «Әйел махаббаты», которую представит на сцене театра «Жастар». Постановка, созданная по мотивам произведения Мухтара Магауина, расскажет о любви, тоске, надежде и сожалении, затрагивая самые тонкие струны человеческой души.

Если же хочется ностальгии и узнаваемых мелодий, отличным выбором станет концерт NE PROSTO RETRO 80s в исполнении NE PROSTO ORCHESTRA. Он пройдет в столице 28 июня обновленная программа объединит легендарные хиты 80-х в живом оркестровом звучании и подарит зрителям атмосферу музыкального путешествия во времени.