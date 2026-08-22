Куда сходить 22 и 23 августа в Астане
22 и 23 августа в Астане пройдет сразу несколько ярких мероприятий — от больших концертных программ и рок-трибьюта до циркового шоу с водой, огнем и светом. Корреспондент агентства собрал Kazinform главные события этих выходных.
WHITE FEST — концерт Qanay
22 августа в столице пройдет очередной концерт серии WHITE FEST. На этот раз главным хедлайнером объявлен казахстанский певец Qanay.
В этот вечер гостей также ждут DJ-сеты, световое шоу, GO-GO программа, авторские коктейли и клубная атмосфера.
23 августа на одной из площадок Астаны выступит рэп-исполнитель 9 грамм — автор треков «ДЭНС», «Тень», «Плановая» и других композиций, знакомых поклонникам отечественного рэпа. В программе — живое выступление и самые узнаваемые треки артиста.
Трибьют Arctic Monkeys и Måneskin
В воскресенье, 23 августа группа Pantheon представит концерт с главными хитами Arctic Monkeys и Måneskin.
В программе — узнаваемые гитарные риффы, британская инди-рок-эстетика и энергичные хиты Måneskin. Концерт подойдет поклонникам современной рок-музыки.
«Жаңғырық» — вечер казахской поэзии и музыки
Также в воскресенье в Астане пройдет творческий вечер «Жаңғырық», посвященный казахской поэзии и песенному искусству.
Со сцены прозвучат стихи известных казахских поэтов и песни отечественных композиторов. Главные темы вечера — национальный дух, любовь к родной земле, чувства, память и человеческие ценности.
«Цирк воды, огня и света»
В выходные также в столице покажут масштабное цирковое шоу «Цирк воды, огня и света!» под руководством заслуженного артиста России Анатолия Сокола.
В программе — акробатические и воздушные номера, иллюзионные трюки, вода, огонь и свет. Одним из главных номеров станет аттракцион «Сокол» Алексея Сокола с побегом из водной колбы и левитацией над ареной.