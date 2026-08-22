Куда сходить 22 и 23 августа в Астане

22 и 23 августа в Астане пройдет сразу несколько ярких мероприятий — от больших концертных программ и рок-трибьюта до циркового шоу с водой, огнем и светом. Корреспондент агентства собрал Kazinform главные события этих выходных.

WHITE FEST — концерт Qanay

22 августа в столице пройдет очередной концерт серии WHITE FEST. На этот раз главным хедлайнером объявлен казахстанский певец Qanay.

В этот вечер гостей также ждут DJ-сеты, световое шоу, GO-GO программа, авторские коктейли и клубная атмосфера.

23 августа на одной из площадок Астаны выступит рэп-исполнитель 9 грамм — автор треков «ДЭНС», «Тень», «Плановая» и других композиций, знакомых поклонникам отечественного рэпа. В программе — живое выступление и самые узнаваемые треки артиста.

Трибьют Arctic Monkeys и Måneskin

В воскресенье, 23 августа группа Pantheon представит концерт с главными хитами Arctic Monkeys и Måneskin.

В программе — узнаваемые гитарные риффы, британская инди-рок-эстетика и энергичные хиты Måneskin. Концерт подойдет поклонникам современной рок-музыки.

«Жаңғырық» — вечер казахской поэзии и музыки

Также в воскресенье в Астане пройдет творческий вечер «Жаңғырық», посвященный казахской поэзии и песенному искусству.

Со сцены прозвучат стихи известных казахских поэтов и песни отечественных композиторов. Главные темы вечера — национальный дух, любовь к родной земле, чувства, память и человеческие ценности.

«Цирк воды, огня и света»

В выходные также в столице покажут масштабное цирковое шоу «Цирк воды, огня и света!» под руководством заслуженного артиста России Анатолия Сокола.

В программе — акробатические и воздушные номера, иллюзионные трюки, вода, огонь и свет. Одним из главных номеров станет аттракцион «Сокол» Алексея Сокола с побегом из водной колбы и левитацией над ареной.