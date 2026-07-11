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    Куда сходить 11-12 июля в Астане

    Эти выходные в столице обещают быть насыщенными: жителей и гостей Астаны ждут гастрономический фестиваль национального напитка, музыкальные шоу, театральные постановки и спортивное событие. Куда можно отправиться 11 и 12 июля, читайте в материале корреспондента агентства Kazinform.

    Куда сходить 11-12 июля в Астане
    Коллаж: Kazinform

    Кумыс, лошади и национальные традиции

    Одним из главных событий выходных станет гастрономический фестиваль BaiQymyz, который пройдет 11 и 12 июля с 09:00 часов на ипподроме «Казанат».

    Гости смогут познакомиться с традициями приготовления кумыса, попробовать продукцию производителей со всей страны и узнать больше о развитии культуры коневодства.

    В фестивале примут участие лучшие производители кумыса, а также зарубежные специалисты. Вся представленная продукция пройдет лабораторную проверку и будет оценена экспертами.

    В программе фестиваля:

    — конкурс «Үздік қымыз»;
    — выставка лошадей;
    — ярмарка ремесленников;
    — книжная выставка;
    — республиканская выставка художников;
    — аукционы лошадей и предметов искусства;
    — культурно-спортивные мероприятия;
    — детские зоны и конкурсы.

    Рок-хиты 2000-х

    Любителей рок-музыки 12 июля ждет концерт The Champions Rock Show Vol.2.

    На сцене прозвучат известные композиции, ставшие символами 2000-х годов: хиты Linkin Park, Nirvana, Rammstein, Muse, Papa Roach и других исполнителей.

    Начало концерта — в 19:00 часов.

    Магия и иллюзия

    11 июля в 18:00 часов зрителей ждет Magic Show Astana — шоу фокусов и иллюзий Юрия Приходько.

    Гости смогут увидеть необычные номера и погрузиться в атмосферу магии и неожиданных превращений.

    Театральные премьеры

    В выходные в Казахском национальном музыкально-драматическом театре имени Калибека Куанышбаева пройдут две постановки.

    11 июля в 18:00 часов состоится спектакль «Қызыл орамалды шынарым», поставленный по мотивам произведения Чингиза Айтматова.

    Это история о любви, выборе и человеческих чувствах. Героям предстоит пройти через испытания, где на кону оказываются верность, ответственность и судьба.

    12 июля в 18:00 часов пройдет премьера спектакля «ҚАН МЕН ТЕР».

    Постановка рассказывает о непростом историческом периоде, когда столкновение интересов разных сил повлияло на судьбы людей. Спектакль поднимает вопросы исторического выбора и последствий решений.

    Главный вопрос постановки: «Что мы выиграли? От чего мы проиграли?»

    Футбольный вечер

    Завершить выходные можно на футбольном матче чемпионата Казахстана.

    12 июля на стадионе «Астана Арена» встретятся футбольные клубы «Астана» и «Актобе».

    Начало игры — в 19:00 часов.

    Спорт Культура События Астана Театр Общество
    Адиль Нуртазин
    Адиль Нуртазин
    Автор