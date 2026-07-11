Куда сходить 11-12 июля в Астане
Эти выходные в столице обещают быть насыщенными: жителей и гостей Астаны ждут гастрономический фестиваль национального напитка, музыкальные шоу, театральные постановки и спортивное событие. Куда можно отправиться 11 и 12 июля, читайте в материале корреспондента агентства Kazinform.
Кумыс, лошади и национальные традиции
Одним из главных событий выходных станет гастрономический фестиваль BaiQymyz, который пройдет 11 и 12 июля с 09:00 часов на ипподроме «Казанат».
Гости смогут познакомиться с традициями приготовления кумыса, попробовать продукцию производителей со всей страны и узнать больше о развитии культуры коневодства.
В фестивале примут участие лучшие производители кумыса, а также зарубежные специалисты. Вся представленная продукция пройдет лабораторную проверку и будет оценена экспертами.
В программе фестиваля:
— конкурс «Үздік қымыз»;
— выставка лошадей;
— ярмарка ремесленников;
— книжная выставка;
— республиканская выставка художников;
— аукционы лошадей и предметов искусства;
— культурно-спортивные мероприятия;
— детские зоны и конкурсы.
Рок-хиты 2000-х
Любителей рок-музыки 12 июля ждет концерт The Champions Rock Show Vol.2.
На сцене прозвучат известные композиции, ставшие символами 2000-х годов: хиты Linkin Park, Nirvana, Rammstein, Muse, Papa Roach и других исполнителей.
Начало концерта — в 19:00 часов.
Магия и иллюзия
11 июля в 18:00 часов зрителей ждет Magic Show Astana — шоу фокусов и иллюзий Юрия Приходько.
Гости смогут увидеть необычные номера и погрузиться в атмосферу магии и неожиданных превращений.
Театральные премьеры
В выходные в Казахском национальном музыкально-драматическом театре имени Калибека Куанышбаева пройдут две постановки.
11 июля в 18:00 часов состоится спектакль «Қызыл орамалды шынарым», поставленный по мотивам произведения Чингиза Айтматова.
Это история о любви, выборе и человеческих чувствах. Героям предстоит пройти через испытания, где на кону оказываются верность, ответственность и судьба.
12 июля в 18:00 часов пройдет премьера спектакля «ҚАН МЕН ТЕР».
Постановка рассказывает о непростом историческом периоде, когда столкновение интересов разных сил повлияло на судьбы людей. Спектакль поднимает вопросы исторического выбора и последствий решений.
Главный вопрос постановки: «Что мы выиграли? От чего мы проиграли?»
Футбольный вечер
Завершить выходные можно на футбольном матче чемпионата Казахстана.
12 июля на стадионе «Астана Арена» встретятся футбольные клубы «Астана» и «Актобе».
Начало игры — в 19:00 часов.