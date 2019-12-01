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вчера 23:58
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вчера 15:09
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Куда сходить 1 декабря и где посмотреть салют в столице
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Афишу праздничных мероприятий в столице на 1 декабря опубликовал официальный сайт акимата города Нур-Султана, передает МИА «Казинформ».
1 декабря в цирке в 16:00 состоится шоу московского цирка «Экстрим».
В дельфинарии с 30 ноября по 2 декабря - представления «Дельфины и Пираты карибского моря».
В 15:00 в театре «Астана Опера» - концерт «Елі сүйген, елін сүйген Елбасы». В 17:00 - балет «Раймонда».
В 18:00 в театре «Астана Балет» - вечер национальной хореографии и концертная программа «Наследие Великой степи».
В 19:00 в ЦКЗ «Казахстан» пройдет концерт этно-фольклорного ансамбля «Туран».
Столичные театры порадуют 3 постановками: в 16:00 артисты Театра кукол покажут сказку «Ер Төстік». В 18:00 в «Nomad City Hall» можно будет посмотреть спектакль «Қош, махаббат». В 19:00 в казахском музыкально-драматическом театре им.К.Куанышбаева - постановка «Шәмші».
В «Барыс Арена» в 17:00 в рамках чемпионата КХЛ сезона 2019-2020гг - матч между командами «Барыс» и «Динамо Минск».
В 21:00 астанчане смогут наблюдать за фейерверком: с набережной реки Есиль (район Сарыарка, Центральный парк), возле Хан Шатыра (район Есиль), а также на пересечении проспекта Абылай хана и улицы Пушкина. На проведение салюта средства из бюджета не выделяли.
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