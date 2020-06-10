Куда пожаловаться на неудобные пандусы в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Зачастую здание считают доступным для людей с ограниченными физическими возможностями, оборудовав его крутым, скользким пандусом или установив рельсовую конструкцию. Об этом в ходе онлайн брифинга заявил руководитель Департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции по городу Нур-Султан Канат Токтыбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К сожалению, с каждым годом возрастает количество людей с ограниченными возможностями. И каждый рискует в результате несчастного случая или тяжелой болезни стать инвалидом», - сказал Канат Токтыбаев.

Спикер отметил, что наиболее актуальными задачами социальной политики в отношении лиц с инвалидностью являются обеспечение им равных со всеми другими гражданами возможностей, создание благоприятных условий, позволяющих им вести полноценный образ жизни и выполнять свои гражданские обязанности. Поэтому людям с ограниченными возможностями необходимо создать комфортную среду проживания.

«Однако зачастую здание считают доступным, оборудовав крутым, скользким пандусом или, еще хуже, установив рельсовую конструкцию, по которой даже здоровому человеку невозможно забраться. Также не оборудуются санитарно-бытовые помещения для лиц с инвалидностью. В то же время, пандусы (подъемные устройства), поручни, отсутствие порогов необходимы и мамам с колясками, и людям пожилого возраста», - подчеркнул Канат Токтыбаев.

В этой связи он обратился к жителям и гостям столицы.

«В случае нарушений прав, выразившихся в необеспечении беспрепятственного доступа, вы можете направить свое обращение в департамент посредством почты, нарочно или с помощью электронного портала. Мы же, в свою очередь, обязательно рассмотрим каждое обращение и примем соответствующие меры», - заверил Канат Токтыбаев.

Также было отмечено, что владельцы объектов могут обратиться в департамент для получения рекомендаций по обеспечению доступа для лиц с ограниченными возможностями по своему объекту.

Департамент расположен по адресу: г. Нур-Султан, ул. Ш. Иманбаевой, 16, телефон доверия: 20-14-62. У нас есть официальный сайт, также мы есть в социальных сетях Instagram и Facebook.



