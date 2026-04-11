Куда пойти в Астане 11–12 апреля: обзор событий

Любители театра могут сходить на оперу Дж. Верди «Риголетто», которая будет представлена в субботу вечером в Большом зале в Астана Опере. Это классическая постановка по драме Виктора Гюго «Король забавляется», где в центре сюжета — власть, интриги и трагические последствия человеческих поступков.

Тем, кто предпочитает более жизненные и эмоциональные истории о людях и их отношениях, стоит обратить внимание на вечерний субботний спектакль «Смешанные чувства» в ГАРДТ им. М. Горького — постановку о зрелых героях, которые пытаются заново осмыслить любовь, одиночество и возможность начать жизнь сначала.

Для семейного отдыха в афише предусмотрен мюзикл «Король Лев» о юном наследнике Муфасы — Симбе, который покажут в двух форматах вечером в субботу и воскресенье на русском и казахском языках, что делает его удобным вариантом для досуга с детьми.

Дополняет культурную программу выставка «Наследие мастера: ремесло и традиции», где представлены работы деятеля культуры, художника, мастера Ергазы Кенесулы Исатаева, выполненные в традиционном декоративно-прикладном стиле. Выставку можно посетить утром в субботу.

Если планируете провести вечер в более современной и музыкальной атмосфере, вечером в субботу пройдет «Шам әуен» — программа с саундтреками Bridgerton в живом исполнении, рассчитанная на ценителей более классического и атмосферного звучания.

В это же время в The Bus Music Pub выступит KAVABANGA DEPO KOLIBRI — вариант для тех, кто предпочитает живую, более хип-хоп и альтернативную энергетику. Более современное и резкое звучание предложит Scally Milano, который выступит в OLIGARD BAR в субботу вечером — формат для аудитории, ориентированной на актуальную рэп-сцену и экспериментальные биты.

Если же хочется спортивных эмоций, то вечером в субботу БК «Астана» примет «Каспий» — матч, который важен для столичной команды в борьбе за чемпионство и обещает напряженную игру. В тот же вечер на «Астана Арене» состоится футбольное противостояние «Астана» — «Ордабасы», одно из центральных событий тура, где ожидается серьезная борьба за очки и поддержка трибун.

Тем, кто предпочитает легкий вечер и юмор, доступны сразу несколько форматов: в POZITIV STANDUP BAR вечером в субботу пройдет сольный стендап Айжан Сапыбековой. Для тех, кто любит более живой и экспериментальный формат, запланирован проверочный Stand Up концерт Данияра Алшинова, который пройдет вечером в воскресенье в Carlin Stand Up Bar.

В итоге афиша выходных в Астане выстраивается как маршрут на любой вкус: можно начать день с семейного спектакля или выставки, вечером уйти в музыку или спорт, а завершить день стендапом или клубным концертом — в зависимости от того, какое настроение зададут эти выходные.