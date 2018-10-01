Куда пойти в Астане 1-7 октября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 1 по 7 октября в Астане пройдет ряд интересных мероприятий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Во Дворце независимости для жителей и гостей столицы продолжают работать многочисленные экспозиции. Там проходят выставки Аскара Нурболата «Өмір»; фотовыставка работ, посвященная творчеству Нурмухамата Имамова; персональная художественная выставка «Династия Аканаевых»; а также персональная выставка Е. Асылханова «Евразийский союз дизайнеров».

2 октября в 19:00 во дворце «Жастар» желающие могут посетить благотворительный концерт «Я люблю жизнь всей душой». А в концертном зале «Астана» в 19:00 пройдет памятный вечер, посвященный 105-летию Мұқана Төлебаева «Бақыт вальсі».

3 октября в 19:30 в МЛД «Барыс Арена» состоится чемпионат КХЛ сезона 2018-2019 между командами ХК «Барыс» - ХК «ЦСКА».

4 октября в 20:50 спортивные болельщики могут поболеть на игре между командами «Астана» (Казахстан) - «Ренн» (Франция), проводимой в рамках группового этапа Лиги Европы УЕФА. Матч пройдет на стадионе «Астана Арена».

5 октября в камерном зале «Астана опера» в 19:00 жители и гости столицы смогут посетить открытие Международного фестиваля «Астана - Әлем дауысы», а в концертном зале «Астана» пройдет представление, посвященное 20-летию ансамбля народной музыки «Сарыарқа».

5-6 октября во дворце Жастар в 12:00 пройдет IV открытый чемпионат города Астаны по бодибилдингу.

6-7 октября в 16:00 и 20:00 в Конгресс-центре на территории выставочного комплекса «ЭКСПО» впервые в Казахстане состоится Бродвейское шоу «The Illusionists». В представлении мирового масштаба будут участвовать 7 самых известных иллюзионистов Европы.

Камерный зал театра «Астана опера» 7 октября в 12:00 представит для ценителей театрального искусства постановку К.Сен-Санс «Карнавал животных».