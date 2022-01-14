Куда полетят самолеты из аэропорта Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Власти Северо-Казахстанской области намерены в этом году увеличить частоту авиарейсов в Нур-Султан и Алматы. Об этом заявил на коллегии управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог глава региона Кумар Аксакалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель управления Максат Баяхмет сообщил, что в прошлом году выкупили имущество аэропорта, из республиканской собственности безвозмездно приняли специализированную технику для нужд аэропорта. Погасили задолженность по заработной плате сотрудников гавани.

«В августе была восстановлена работа аэропорта после трехмесячного простоя. Количество авиарейсов увеличилось благодаря субсидируемым авиарейсам. С августа по декабрь перевезли 16 179 пассажиров, что в четыре раза больше, чем за период с января по май текущего года. На функционирование трех субсидируемых авиарейсов из республиканского бюджета выделено 931,7 млн тенге по направлениям в Алматы, Нур-Султан и Туркестан», - проинформировал М. Баяхмет.

В 2022 году на субсидирование авиарейсов выделят 1,6 млрд тенге. По информации М. Баяхмета, в планах ежедневные рейсы в Нур-Султан, пять раз в неделю – в Алматы, три рейса в неделю – в Шымкент и два – в Туркестан. Договор на обслуживание авиамаршрута по направлению в Нур-Султан с частотой три раза в неделю, с дальнейшим увеличением рейсов уже заключили. По направлениям Алматы, Шымкент, Туркестан авиакомпании еще не определили.

«Деньги выделены. Количество авиарейсов в Нур-Султан и Алматы увеличим. Эта работа будет продолжена», - сказал аким области Кумар Аксакалов.