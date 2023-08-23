Куда податься столичной молодежи – рекомендации по трудоустройству

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Директор КГУ «Центр трудовой мобильности» акимата Астаны Олжас Омар рассказал о мерах поддержки и трудоустройства столичной молодежи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нами принимается ряд мер, направленных на трудоустройство разных возрастных категорий. Одна из них – «Первое рабочее место» для выпускников учебных заведений, не имеющих опыта работы. Гарантированная зарплата 30 МРП – около 100 тысяч тенге. В период работы засчитывается трудовой стаж, по окончании производится трудоустройство в штат. Продолжительность – не более 18 месяцев. Основное требование – отсутствие опыта работы», - сказал Олжас Омар на брифинге в столичной Службе коммуникаций.

На сегодняшний день, по его словам, около 200 молодых людей трудоустроены по проекту «Первое рабочее место».

«Второе – молодежная практика, которая направлена на получение опыта по полученной специальности. Здесь основное требование – отсутствие опыта работы по специальности. Молодой человек имеет право пройти молодежную практику в течение пяти лет после окончания колледжа или вуза. Зарплата 30 МРП, засчитывается трудовой стаж, не более 12 месяцев. Нами трудоустроено около 600 молодых людей», - отметил спикер.

«Третье – «Контракт поколений», предназначен для трудоустройства выпускников с последующей заменой действующего работника, достигшего пенсионного возраста. По этому проекту можно проходить только в течение 3 лет по завершению обучения. Зарплата – 30 МРП, по окончании производится трудоустройство в штат. Продолжительность – не более 6 месяцев», - добавил Олжас Омар.