РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:00, 23 Август 2023 | GMT +6

    Куда податься столичной молодежи – рекомендации по трудоустройству

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Директор КГУ «Центр трудовой мобильности» акимата Астаны Олжас Омар рассказал о мерах поддержки и трудоустройства столичной молодежи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Нами принимается ряд мер, направленных на трудоустройство разных возрастных категорий. Одна из них – «Первое рабочее место» для выпускников учебных заведений, не имеющих опыта работы. Гарантированная зарплата 30 МРП – около 100 тысяч тенге. В период работы засчитывается трудовой стаж, по окончании производится трудоустройство в штат. Продолжительность – не более 18 месяцев. Основное требование – отсутствие опыта работы», - сказал Олжас Омар на брифинге в столичной Службе коммуникаций.

    На сегодняшний день, по его словам, около 200 молодых людей трудоустроены по проекту «Первое рабочее место».

    «Второе – молодежная практика, которая направлена на получение опыта по полученной специальности. Здесь основное требование – отсутствие опыта работы по специальности. Молодой человек имеет право пройти молодежную практику в течение пяти лет после окончания колледжа или вуза. Зарплата 30 МРП, засчитывается трудовой стаж, не более 12 месяцев. Нами трудоустроено около 600 молодых людей», - отметил спикер.

    «Третье – «Контракт поколений», предназначен для трудоустройства выпускников с последующей заменой действующего работника, достигшего пенсионного возраста. По этому проекту можно проходить только в течение 3 лет по завершению обучения. Зарплата – 30 МРП, по окончании производится трудоустройство в штат. Продолжительность – не более 6 месяцев», - добавил Олжас Омар.


    Теги:
    Общество Молодежь Трудоустройство
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:29
    Около 90 тонн продукции привезли на сельскохозяйственную ярмарку в Кокшетау
    Сегодня, 16:08
    Ударившего ребенка во время молитвы имама уволили – ДУМК
    Сегодня, 16:00
    Казахстан добивается суверенного равенства стран в МАГАТЭ
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!