Куда передаются данные по ИИН по применяемому приложению «Ashyq»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Алматы Жандарбек Бекшин на встрече с представителями СМИ в прямом эфире ответил, куда передаются данные человека по внедряемому приложению «Ashyq», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Данные по ИИН будут поступать на центральный сервер, который находится в Министерстве здравоохранения. Сейчас разрабатывается алгоритм, по которому будут применяться соответствующие меры. Объект не может принимать меры, он должен выявить и информировать о нарушителях, которые нарушают карантинный режим и являются опасными для общества»,- ответил главный санврач города.

На ряд журналистских вопросов по внедрению мобильного приложения с использованием QR-кодов отвечал и заместитель директора ТОО Digital innovation and transformation- компании разработчика Виталий Пустовойтенко.

Он отметил, что жителям Алматы не стоит бояться за утечку данных. По словам разработчика, база надежно защищена.

«Сейчас данные мы по факту никуда не передаем. Мы делаем лишь проверку только по введенному ИИН и производим проверку в общей базе. Там по данным ИИН статус «желтый», «красный», «зеленый» отображается. Если данные не найдены - то есть, означает, что человек в ближайшие три дня не сдавал ПЦР-тест. И если вы сдавали тест 7-10 дней назад, то соответственно у вас статус будет «синим» при отрицательном результате. А «красный» статус не снимется до того момента, пока не заменится на «зеленый». Если человек три дня будет в статусе «зеленый», он снова перейдет в статус «синий». То есть в базе не зарегистрируется», -уточнил Виталий Пустовойтенко

Эксперт в области цифровизации добавил, что у приложения больше положительных отзывов, особенно среди представителей бизнеса, которые начали использовать «Ashyq». Без этого приложения эти объекты могли бы еще долго простаивать без работы и посетителей, а теперь они действуют в новом, и цифровом режиме пропуска, который ко всему является безопасным.

Жандарбек Бекшин также назвал , в каких заведениях будет применяться приложение «Ashyq» в Алматы.

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК (МЦРИАП) совместно с Министерством здравоохранения РК разработало приложение «Ashyq» для контроля и анализа данных по эпидемиологической ситуации в стране. Приложением «Ashyq» для доступа к некоторым объектам бизнеса на сегодняшний день пользуются в пилотном режиме в трех городах Казахстана - Нур-Султане, Алматы и Караганде.