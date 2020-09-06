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Куда обратиться жертвам спамеров и распространителей вируса

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
6 Сентября 2020, 19:46
Куда обратиться жертвам спамеров и распространителей вируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ку да обратиться казахстанцам, ставшим жертвой спамеров или распространителей вируса в Интернете, если ваш сайт или информационную сеть взломали, ваш пароль захватили или кто-то получил несанкционированный доступ к вашим информационным ресурсам, пояснил ресурс stopfake.kz, передает МИА «Казинформ».

Неоходимо сообщить об этом специалистам Службы реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT РГП «ГТС»:

  • по бесплатному номеру 1400 (круглосуточно);
  • по ссылке: http://www.cert.gov.kz/notify-incident;
  • в чат «Информационная безопасность» в мессенджере Telegram;
  • на email: incident@kz-cert.kz;
  • направив заявку с помощью Telegram-бота Службы KZ-CERT @kz_cert_bot.

Чтобы больше узнать об информационной безопасности, подпишитесь на официальные аккаунты организации в сетях:

  • Instagram — kzcert_official
  • Instagram — state_technical_service
  • Facebook — kzcert.kz
  • Facebook — StateTechnicalService
  • ВКонтакте — kzcert
  • Twitter — KZCERT

Официальный интернет-ресурс РГП «Государственная техническая служба» — STS.KZ

Официальный интернет-ресурс Службы KZ-CERT — CERT.GOV.KZ

Служба реагирования на компьютерные инциденты — это единый центр для пользователей национальных информационных систем и сегмента Интернета, обеспечивающий сбор и анализ информации по компьютерным инцидентам, консультативную и техническую поддержку пользователям в предотвращении угроз компьютерной безопасности.

Ранее пояснялось о том, к уда обращаться казахстанцам при обнаружении утечки персональных данных.


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