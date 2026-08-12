Куда обращаться студентам Казахстана, не получившим место в общежитии

По инициативе Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан и акимата города Алматы на базе Казахского национального женского педагогического университета (QyzPU) в преддверии нового учебного года традиционно начал свою работу Ситуационный центр по обеспечению студентов общежитиями, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Основная цель центра, открытого в здании университета по адресу: город Алматы, улица Богенбай батыра, 142 — оказание оперативной и эффективной поддержки студентам, не сумевшим получить место в общежитии.

Обучающиеся, которые не успели забронировать место в общежитии через цифровые платформы высших учебных заведений или столкнулись с трудностями в процессе заселения, могут напрямую обратиться в Ситуационный центр. Специалисты центра оперативно рассматривают каждое обращение и обеспечивают возможность предоставления временного жилья в соответствующих общежитиях или партнерских организациях через базу данных свободных мест.

В целях оперативного обслуживания в центре организовано восемь полноценных рабочих мест. Каждое рабочее место оснащено современной компьютерной техникой, доступом к цифровым базам данных и многоканальной системой связи, способной принимать до 10 звонков одновременно. Это позволяет специалистам поддерживать непрерывную связь с высшими учебными заведениями города и администрациями общежитий, оперативно решая вопросы студентов.

Кроме того, на территории центра предусмотрены все необходимые условия для студентов и посетителей. Здесь функционируют зона ожидания и отдыха для заявителей, учебный уголок, зона кофе-брейка, а также конференц-зал для проведения собраний и оперативных брифингов.

Адрес Ситуационного центра: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 142

Контактные телефоны:

+7 (700-25) 5-14-43

+7 (700-95) 0-95-28

+7 (727-23) 7-01-70