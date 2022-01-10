15:20, 10 Январь 2022 | GMT +6
Куда обращаться жителям Карагандинской области по необоснованным повышениям цен на продукты
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Жителей Карагандинской области просят обращаться в call-центр службы Senim по вопросам необоснованного завышения цен на продукты и газ, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Жители Карагандинской области могут обратиться в службу Senim109 по поводу необоснованного повышения цен на продукты питания и газ для заправки автотранспорта.
Операторы принимают обращения с указанием названий и адресов магазинов и заправок по короткому номеру 109. Звонить можно с городских и мобильных телефонов.
Все жалобы будут переданы компетентным службам для принятия мер по стабилизации цен.
Также Senim109 можно задать вопросы по ситуации в регионе, коммунальным проблемам и др.