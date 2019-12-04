Куда обращаться жертвам бытового насилия в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске полицейские совместно с центром поддержки женщин и школьниками провели флешмоб в поддержку женщин, оказавшихся жертвами домашних тиранов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Организаторы мероприятия обращались к зрителям, раздавали буклеты с контактными номерами служб, оказывающих помощь жертвам бытового насилия. Как оказалось, такая информация весьма актуальна.

По информации пресс-службы департамента полиции, с начала года в области за противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений к административной ответственности привлекли 1683 правонарушителя. За нарушение защитного предписания — 93 человека. Полицейские говорят, что многие женщины не знают, куда обращаться в трудной жизненной ситуации.





Со всеми нарушителями проводят профилактическую работу, женщинам разъясняют законные механизмы защиты их прав. Помогают полицейским в этой работе представители общественного объединения «Центр поддержки женщин» во главе с председателем Алиной Орловой. «Центр временного пребывания и проживания для жертв бытового насилия» готов приютить женщин и детей на срок до полугода. Им предоставляют место проживания, питание, одежду, помогают с оформлением документов, оказывают психологическую поддержку. С начала года там побывали 29 женщин и 34 ребёнка.





«В основе работы по линии защиты женщин лежат рейдовые мероприятия, посещение проблемных адресов, требующих реагирования и контроля. Большинство женщин не знает своих прав», — добавил первый заместитель начальника департамента полиции Думан Таев.

В управлении местной полицейской службы напомнили о контактных телефонах, по которым можно сообщать о фактах домашнего насилия: 8(7152) 61-25-30, 39-48-90. Пострадавшие женщины могут обратиться напрямую в кризисный центр по телефонам: 8 (7152)52-98-86, 8-777-278-52-72 (WhatsApp).







