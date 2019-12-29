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Куда обращаться за получением багажа рейса 2100 а/к Bek Air, потерпевшего крушение

29 Декабря 2019 14:26
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Куда обращаться за получением багажа рейса 2100 а/к Bek Air, потерпевшего крушение

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Где получить багаж рейса 2100 а/к Bek Air, потерпевшего крушение, сообщили в МИИР РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Родственники пассажиров рейса 2100 а/к Бек Эйр за получением багажа могут обращаться в линейный отдел полиции по адресу - город Алматы, улица Майлина, 12», - сообщили в ведомстве.

Пресс-служба министерства также предоставила номера телефонов, по которым можно созвониться по данному вопросу: (727) 270-34-54, 270-31-02.




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Ключевые слова: Транспорт, Падение самолета авиакомпании Бек Эйр,
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Автор:

Серик Сабеков

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