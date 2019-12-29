Куда обращаться за получением багажа рейса 2100 а/к Bek Air, потерпевшего крушение

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Где получить багаж рейса 2100 а/к Bek Air, потерпевшего крушение, сообщили в МИИР РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Родственники пассажиров рейса 2100 а/к Бек Эйр за получением багажа могут обращаться в линейный отдел полиции по адресу - город Алматы, улица Майлина, 12», - сообщили в ведомстве.

Пресс-служба министерства также предоставила номера телефонов, по которым можно созвониться по данному вопросу: (727) 270-34-54, 270-31-02.







