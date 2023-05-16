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Куда обращаться с жалобой на нелегальный контент в социальных сетях

Автор:  
Шынар Хамитова
16 Мая 2023, 15:00
Куда обращаться с жалобой на нелегальный контент в социальных сетях

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-премьер Алтай Кульгинов, отвечая на вопрос депутатов Мажилиса о борьбе с идеологией ЛГБТ, рассказал, куда обращаться, если вы заметили интернет-ресурс, распространяющий нелегальный контент в социальных сетях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала года на основании 237 предписаний уполномоченного органа в сфере информации в отношении 3491 интернет-ресурсов и ссылок приняты меры по ограничению доступа к работе сетей и средств связи на территории Республики Казахстан в порядке, предусмотренном статьей 41-1 закона «О связи». В 2022 году администрациями интернет-ресурсов удалено из публикации более 3100 материалов за нарушение прав детей («ВКонтакте» - 2575, «Instagram» - 9, «Facebook» — 1, «YouTube» — 26), «Telegram» — 536)», — написал Алтай Кульгинов.

Также в своем ответе вице-премьер пояснил, кому можно жаловаться на сайты, распространяющие в интернете вредоносный контент.

«Если вы заметили в социальной сети или интернет-ресурсе группу, распространяющую нелегальный контент, вы можете подать запрос в раздел «Пожаловаться на интернет контент» на сайте qogam.gov.kz. По всем поступившим жалобам в срочном порядке будет проведена правовая оценка размещенных материалов, будут приняты меры по блокировке или удалению материала», - говорится в ответе.


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