Куда обращаться при незаконной эксплуатации газбаллонов в кафе и ресторанах в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Жителям Восточно-Казахстанской области рассказали, куда сообщать о незаконной эксплуатации газовых баллонов в кафе и ресторанах, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

В ДЧС ВКО сообщили, что существует проблема незаконной эксплуатации газовых баллонов владельцами кафе, ресторанов, пристроенных к многоквартирным домам. В соответствии с Правилами пожарной безопасности, газовые баллоны должны располагаться вне зданий в пристройках или шкафах из негорючих материалов у глухого простенка стены, на расстоянии не менее 5 метров от входов в здания, в цокольные и подвальные этажи.

«Если жители обнаружили нарушение, они вправе обратиться в территориальное подразделение ЧС, с письменным заявлением и подтверждающими фото-, видеоматериалами. Если факт, указанный в заявлении подтвердится, владельцу кафе будет вручено предписание об устранении нарушений с указанием сроков исполнения, а также привлечен к административной ответственности», - отметили в ДЧС ВКО.

При этом, не менее остро стоит проблема заправки бытовых газовых баллонов, которые жители, заправляют на АЗС, игнорируя требования, запрещающие заправку баллонов сжиженным газом, подвергая жизнь опасности.

«Часть автогазовых заправок нарушает законодательство, заправляя бытовые газовые баллоны. Делать этого они не имеют право по нескольким причинам. Прежде всего, потому что автомобильные газовые баллоны отличаются от бытовых. Как правило, на частных заправках баллоны заполняют под завязку, без учета требований безопасности. Отсюда целый ряд нарушений. Во-первых, противозаконно, поскольку Законом «О газе и газоснабжении» делать это запрещено. Во-вторых, этого не стоит делать, так как на заправках нет специализированного оборудования», - рассказали в пресс-службе департамента по ЧС.

Специалисты ДЧС ВКО рассказали о технике безопасности при использовании газа в квартирах, частных домах и куда обращаться при появлении запаха.

«Ответственность за исправность газового оборудования внутри частного дома или квартиры, согласно Закону «О газе и газоснабжении», несут сами потребители», - отметил начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС ВКО Ринат Кондыбаев.

При этом сервисное обслуживание проводят частные компании. Их сотрудники осуществляют плановую проверку, а при необходимости - ремонт и замену оборудования. На сегодняшний день государственный контроль за газовым оборудованием в многоэтажном и частном секторах закреплен за местными исполнительными органами, в которых создаются газотехнические инспекции.

«На что следует обратить внимание при покупке? На состояние уплотнительных колец и герметичность соединений на баллонах. Приобретайте их только в специализированных точках при наличии талона или чека с названием фирмы, номером баллона, его паспортной табличкой и неистекшим сроком проверки. Обязательно должна присутствовать надпись: «Пропан«. При наличии сколов, трещин, вздутий, повреждений маховика вентиля и отсутствии более пяти процентов слоя краски требуйте замены баллона. Работу подключенного газового баллона (впрочем, как и другого газового оборудования) нельзя проверять с помощью открытого огня. Чтобы убедиться в целостности соединений, можно воспользоваться мыльным раствором. В случае утечки газа появятся пузыри. Значит, баллон подключен неправильно», - рассказали в пресс-службе.

Спасатели также рассказали о правилах пользования газом в быту. В частности, необходимо следить за нормальной и исправной работой газовых приборов. Закрывайте все краны на газовых приборах, если собираетесь уехать из дома на длительное время. При использовании баллонов закрывайте на них вентили каждый раз после готовки. При этом запрещено самовольно газифицировать дом, переставлять, менять, ремонтировать любое газовое оборудование.