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Куда обращаться при нарушении прав на получение зарплаты в условиях ЧП

18 Марта 2020 12:27
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Куда обращаться при нарушении прав на получение зарплаты в условиях ЧП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как будут контролировать вопросы сохранения заработной платы сотрудников в условиях чрезвычайного положения, пояснил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По сохранению заработной платы или правильной выплате. Это осуществляется в общеустановленном порядке, есть требования трудового законодательства. Сегодня призываем всех работодателей проявить социальную ответственность и обеспечить строгое соблюдение при применении различных мер. Уважаемые работающие граждане, если вы посчитаете, что ваши права были нарушены в части заработной платы, то вам нужно немедленно обратиться по месту жительства в Государственную инспекцию труда. Соответствующие меры в соответствии с трудовым законодательством будут приняты незамедлительно», - обратился Биржан Нурымбетов в ходе брифинга в СЦК.

Ранее председатель РК Агентства по делам государственной службы Анар Жаилганова рассказала об условиях работы государственных служащих при чрезвычайном положении.


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Ключевые слова: Правительство РК, Права человека, Пневмония в Китае, Коронавирус,
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Акбота Кузекбай

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