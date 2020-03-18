Куда обращаться при нарушении прав на получение зарплаты в условиях ЧП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как будут контролировать вопросы сохранения заработной платы сотрудников в условиях чрезвычайного положения, пояснил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По сохранению заработной платы или правильной выплате. Это осуществляется в общеустановленном порядке, есть требования трудового законодательства. Сегодня призываем всех работодателей проявить социальную ответственность и обеспечить строгое соблюдение при применении различных мер. Уважаемые работающие граждане, если вы посчитаете, что ваши права были нарушены в части заработной платы, то вам нужно немедленно обратиться по месту жительства в Государственную инспекцию труда. Соответствующие меры в соответствии с трудовым законодательством будут приняты незамедлительно», - обратился Биржан Нурымбетов в ходе брифинга в СЦК.

Ранее председатель РК Агентства по делам государственной службы Анар Жаилганова рассказала об условиях работы государственных служащих при чрезвычайном положении.