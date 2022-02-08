Куда обращаться по поводу качества детских кружков в столице
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Куда обращаться по поводу качества детских кружков в столице? Об этом рассказала руководитель отдела правового обеспечения и государственных закупок столичного управления культуры Салтанат Муксимова, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Сегодня на площадке Facebook столичного акимата прошел брифинг о государственном творческом заказе: бесплатных творческих кружках для детей и юношества.
В ходе брифинга журналисты поинтересовались: насколько качественно организована работа бесплатных кружков, кто контролирует их работу.
По словам главы отдела правового обеспечения и государственных закупок столичного управления культуры, ведомство не может самостоятельно проверять качество их работы.
«Мы не уполномоченный орган. Однако существует договор между управлением культуры и организацией, которая несет ответственность за работу секций. В рамках этого договора мы можем наблюдать за их деятельностью. То есть, если со стороны родителей поступают обращения или пожелания по поводу работы секций, мы можем это проверить. Они могут обратиться к нам», - отметила Салтанат Муксимова.
Глава отдела также высказалась о деятельности кружков для особенных детей.
«Как уже сказала ранее, в столице существует 59 секций. Среди них есть кружки для особенных деток. Они работают по трем направлениям: инклюзивные, интерактивные и специальные. Мы не ограничиваем детей в посещении кружков», - добавила она.
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