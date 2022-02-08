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Куда обращаться по поводу качества детских кружков в столице

8 Февраля 2022 13:20
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Куда обращаться по поводу качества детских кружков в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Куда обращаться по поводу качества детских кружков в столице? Об этом рассказала руководитель отдела правового обеспечения и государственных закупок столичного управления культуры Салтанат Муксимова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Сегодня на площадке Facebook столичного акимата прошел брифинг о государственном творческом заказе: бесплатных творческих кружках для детей и юношества.

В ходе брифинга журналисты поинтересовались: насколько качественно организована работа бесплатных кружков, кто контролирует их работу.

По словам главы отдела правового обеспечения и государственных закупок столичного управления культуры, ведомство не может самостоятельно проверять качество их работы.

«Мы не уполномоченный орган. Однако существует договор между управлением культуры и организацией, которая несет ответственность за работу секций. В рамках этого договора мы можем наблюдать за их деятельностью. То есть, если со стороны родителей поступают обращения или пожелания по поводу работы секций, мы можем это проверить. Они могут обратиться к нам», - отметила Салтанат Муксимова.

Глава отдела также высказалась о деятельности кружков для особенных детей.

«Как уже сказала ранее, в столице существует 59 секций. Среди них есть кружки для особенных деток. Они работают по трем направлениям: инклюзивные, интерактивные и специальные. Мы не ограничиваем детей в посещении кружков», - добавила она.


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#Нур-Султан   #Образование   #Культура  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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