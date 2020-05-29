Куда обращаться педагогам в случае привлечения к несвойственным работам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель городского департамента по обеспечению качества в сфере образования Багым Куптлеуова разъяснила меры, вытекающие из закона «О статусе педагога», рассказала о проделанной ведомством работе в период пандемии, а также подвела некоторые итоги учебного года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

«В республике признается особый статус педагога, обеспечивающий условия для осуществления им профессиональной деятельности. Впервые за молодым педагогом, прибывшим в школу, на период одного учебного года закрепляется педагог-наставник и ему выплачивается доплата. Законом расширены права педагога в части предоставления его детям места в дошкольных организациях, избрания и занятия выборной должности по месту работы и отсрочки от призыва на воинскую службу всех педагогов-мужчин, в том числе городских школ», – сообщила Б. Куптлеуова.

По ее словам, с 1 апреля департамент проводит мониторинг по привлечению педагогов к несвойственным им функциям и востребованию дополнительной отчетности.

«В этих целях мы осуществляем контроль и проводим информационно-разъяснительную работу по недопущению привлечения педагогов к видам работ, не связанных с профессиональными обязанностями. В случае выявления фактов нарушения предусмотрены соответствующие меры дисциплинарного воздействия. По таким фактам педагоги могут обратиться в наш департамент», – подчеркнула Куптлеуова.

Вместе с тем, продолжила она, с 14 марта проводился мониторинг наличия доступа к дистанционно обучающим технологиям (ДОТ) для студентов колледжей, которым охвачено 39 колледжей. По итогам мониторинга выявлено, что во всех колледжах обучение студентов переведено на дистанционный режим, имелись факты отсутствия доступа к ДОТ в некоторых колледжах, низкой скорости интернета. На сегодня эти проблемы решены.

«Мы ежедневно выявляем информацию, касающуюся сферы образования города, с сайтов и социальных сетей, call-центров, обращений по телефону. Факты нарушений экстренно рассматриваем с участием местных исполнительных и государственных органов и незамедлительно принимаем меры по оказанию помощи», – отметила руководитель департамента.