РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:31, 31 Май 2021 | GMT +6

    Куда обращаться лицам без гражданства

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начальник отдела Комитета миграционной службы Министерства внутренних дел РК Гани Шымырбаев рассказал об элементарных действиях, необходимых для определения статуса лиц без гражданства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Все л ица, проживавшие до настоящего времени без документов, должны обращаться по месту проживания. Они должны иметь при себе те документы, которые есть, например, свидетельство о рождении либо справка об образовании, приписное свидетельство, военный билет – хоть какой-то документ», - сказал Гани Шымырбаев на брифинге в МВД.

    По его словам, на основании этого сотрудники службы будут устанавливать статус и заниматься определением гражданства.

    «Если они действительно родились либо проживали в другом государстве, мы в посольстве запрашиваем. В данное время у нас идет совместная акция с НПО, они нам оказывают большое содействие, так как большинство граждан не имеют возможности оплатить консульские сборы», - отметил спикер.

    «Бывает, что в случае подтверждения статуса лица без гражданства, у нас документируется удостоверение лица без гражданства. Это на сегодняшний день стоит около 23 тысяч тенге, в этой связи у них нет возможности оплатить», - заключил Г. Шымырбаев.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Права человека Общество Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:16
    Палец с ноги на руку пересадили ребенку в Алматы
    Сегодня, 16:10
    В Австралии сентябрь стал самым засушливым за всю историю наблюдений с 1900 года
    Сегодня, 16:09
    Четыре автобусных маршрута в Астане изменили свое движение
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!