Куда обращаться лицам без гражданства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начальник отдела Комитета миграционной службы Министерства внутренних дел РК Гани Шымырбаев рассказал об элементарных действиях, необходимых для определения статуса лиц без гражданства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Все л ица, проживавшие до настоящего времени без документов, должны обращаться по месту проживания. Они должны иметь при себе те документы, которые есть, например, свидетельство о рождении либо справка об образовании, приписное свидетельство, военный билет – хоть какой-то документ», - сказал Гани Шымырбаев на брифинге в МВД.

По его словам, на основании этого сотрудники службы будут устанавливать статус и заниматься определением гражданства.

«Если они действительно родились либо проживали в другом государстве, мы в посольстве запрашиваем. В данное время у нас идет совместная акция с НПО, они нам оказывают большое содействие, так как большинство граждан не имеют возможности оплатить консульские сборы», - отметил спикер.

«Бывает, что в случае подтверждения статуса лица без гражданства, у нас документируется удостоверение лица без гражданства. Это на сегодняшний день стоит около 23 тысяч тенге, в этой связи у них нет возможности оплатить», - заключил Г. Шымырбаев.