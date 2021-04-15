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    19:01, 14 Апрель 2021 | GMT +6

    Куда обращаться казахстанцам в случае нарушения процедуры вакцинации

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Куда обращаться казахстанцам в случае нарушения процедуры вакцинации? Об этом рассказала председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Методика вакцинации прописана в соответствующих нормативных актах. Внутренний контроль осуществляется самой медицинской организацией. А внешний контроль осуществляется со стороны территориальных департаментов Комитета санитарно-эпидемиологического контроля. Если у кого-то есть факты о нарушении процесса, алгоритма вакцинации, обращаться нужно письменно в территориальные департаменты. Тогда у нас будет основание провести внеплановую проверку. При подтверждении данных фактов будем привлекать к ответственности соответствующие лица», - пояснила Айжан Есмагамбетова.

    Она также напомнила, что процедура вакцинации и механизм утвержден Постановлением Главного государственного санитарного врача. Кроме того, есть требования в целом к вакцинации, утвержденные санитарными правилами.

    Ранее в Минздраве сообщили о том, какие вакцины будут доступны казахстанцам до конца апреля.

    Также в ведомстве пояснили, почему вакцинированные пассажиры тоже должны предоставлять справку ПЦР для посадки на самолет.

    В целом согласно матрице эпидемиологической ситуации Казахстан на протяжении 14 дней находится в зоне повышенного риска по коронавирусу.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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