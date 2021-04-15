НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Куда обращаться казахстанцам в случае нарушения процедуры вакцинации? Об этом рассказала председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Методика вакцинации прописана в соответствующих нормативных актах. Внутренний контроль осуществляется самой медицинской организацией. А внешний контроль осуществляется со стороны территориальных департаментов Комитета санитарно-эпидемиологического контроля. Если у кого-то есть факты о нарушении процесса, алгоритма вакцинации, обращаться нужно письменно в территориальные департаменты. Тогда у нас будет основание провести внеплановую проверку. При подтверждении данных фактов будем привлекать к ответственности соответствующие лица», - пояснила Айжан Есмагамбетова.

Она также напомнила, что процедура вакцинации и механизм утвержден Постановлением Главного государственного санитарного врача. Кроме того, есть требования в целом к вакцинации, утвержденные санитарными правилами.

Ранее в Минздраве сообщили о том, какие вакцины будут доступны казахстанцам до конца апреля.

Также в ведомстве пояснили, почему вакцинированные пассажиры тоже должны предоставлять справку ПЦР для посадки на самолет.

В целом согласно матрице эпидемиологической ситуации Казахстан на протяжении 14 дней находится в зоне повышенного риска по коронавирусу.



