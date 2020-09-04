Куда обращаться казахстанцам при обнаружении утечки персональных данных

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) РК будет проводить проверки по фактам нарушения прав граждан в отношении их персональных данных, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

При обнаружении фактов незаконного сбора и утечки личных данных граждане могут обратиться в министерство для проведения специальной проверки. Это можно сделать, написав на электронный адрес moap@mdai.gov.kz, либо через портал «Электронного правительства» (раздел «Электронные обращения»), также можно написать на личный блог министра, говорится в сообщении.

Обращения должны содержать достаточные данные, указывающие на признаки административного правонарушения: это подтверждающие материалы, информация о субъекте правонарушения и сроки его совершения. Анонимные обращения рассматриваться не будут.

Министерство откроет проверку в отношении правонарушителя. Каждая проверка проходит регистрацию в Комитете по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК и проводится в соответствии с Предпринимательским кодексом РК и КоАП РК в целях защиты прав предпринимателей.

В случае подтверждения факта выносится решение о наложении административного взыскания. При этом уполномоченный орган вправе возбудить административное дело и без проведения проверки в отношении субъектов малого бизнеса, несмотря на действующий мораторий по внеплановым проверкам малого бизнеса до 1 января 2023 года. Главное, чтобы были представлены все необходимые материалы, подтверждающие факт правонарушения, разъясняет пресс-служба.

Напомним, в июне текущего года Главой государства был подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования цифровых технологий», который определил МЦРИАП РК уполномоченным органом в области защиты персональных данных.