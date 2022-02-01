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Куда обращаться, если вы заболели коронавирусом в другом городе - ответ врача

1 Февраля 2022 13:18
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Куда обращаться, если вы заболели коронавирусом в другом городе - ответ врача

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Куда обращаться, если заболели коронавирусом, находясь в другом городе. На этот вопрос в ходе брифинга в РСК ответила заместитель главного врача по лечебной работе городской клинической инфекционной больницы им. И.С. Жекеновой, врач-инфекционист Тамара Утаганова, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Если человек по истечению обстоятельств оказался в другом городе и у него появились признаки коронавирусной инфекции, то ему в первую очередь необходимо обратиться в службу скорой медицинской помощи. Или же в центр Телемедицины. В период пандемии здесь оказывается дистанционная помощь пациентам с КВИ. При диагностике у пациента коронавирусной инфекции, ему окажут необходимую медицинскую помощь»,- сказала врач- инфекционист.

Ранее сообщалось, в каких случаях приезжает мобильная бригада.

К слову, за 1 февраля 2022 года в Алматы зарегистрировано 1037 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 965 случаев с симптомами и 72 без симптомов.

По информации управления общественного здравоохранения, выписано всего 325 человек, поступило 193.

Итого в инфекционных стационарах (3 310 коек) физически находится 1 520 человек, из них 117 дете).

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 11 238 пациента, симптомами- 10 448 с легкой и средней степенью, без симптомов- 673.


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#Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Гульзат Сахова

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