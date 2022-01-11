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    02:46, 11 Январь 2022 | GMT +6

    Куда обращаться актюбинским предпринимателям по проблемным вопросам

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В региональной палате предпринимателей Актюбинской области принимают звонки от субъектов бизнеса, пострадавших во время беспорядков. Всего с 5 по 9 января в палату поступило около 20 звонков от местных предприниматели, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Основная проблема предпринимателей, которые обратились к нам в эти дни, это отсутствие интернета, что усложнило работу бизнеса в целом. Также предприниматели обращались с вопросами о получении свидетельства о наступлении форс-мажорного обстоятельства, о переезде через блокпосты в приграничные области, о работе служб доставки во время комендантского часа, а также по оплате кредитов. Поступали звонки по работе объектов бизнеса, которые находятся на площади у областного акимата, где в настоящее время департамент полиции проводит оперативные работы», - сказала пресс-секретарь РПП Альмира Бисекенова.

    По ее словам, много звонков поступает и от физических лиц.

    Палата предпринимателей Актюбинской области работает в штатном режиме, действуют телефоны по вопросам ведения предпринимательской деятельности, а также защиты прав и интересов бизнеса.

    Единый сall-центр НПП – 1432.

    Телефонные номера РПП Актюбинской области:

    +7 /7132/ 744 607;

    +7 701 784 85 82;

    +7 702 567 80 11;

    +7 701 753 30 93;

    +7 777 760 11 42;

    +7 702 401 76 68.

    Теги:
    Бизнес ЧП-2022 Актюбинская область
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