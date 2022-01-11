Куда обращаться актюбинским предпринимателям по проблемным вопросам

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В региональной палате предпринимателей Актюбинской области принимают звонки от субъектов бизнеса, пострадавших во время беспорядков. Всего с 5 по 9 января в палату поступило около 20 звонков от местных предприниматели, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основная проблема предпринимателей, которые обратились к нам в эти дни, это отсутствие интернета, что усложнило работу бизнеса в целом. Также предприниматели обращались с вопросами о получении свидетельства о наступлении форс-мажорного обстоятельства, о переезде через блокпосты в приграничные области, о работе служб доставки во время комендантского часа, а также по оплате кредитов. Поступали звонки по работе объектов бизнеса, которые находятся на площади у областного акимата, где в настоящее время департамент полиции проводит оперативные работы», - сказала пресс-секретарь РПП Альмира Бисекенова.

По ее словам, много звонков поступает и от физических лиц.

Палата предпринимателей Актюбинской области работает в штатном режиме, действуют телефоны по вопросам ведения предпринимательской деятельности, а также защиты прав и интересов бизнеса.

Единый сall-центр НПП – 1432.

Телефонные номера РПП Актюбинской области:

+7 /7132/ 744 607;

+7 701 784 85 82;

+7 702 567 80 11;

+7 701 753 30 93;

+7 777 760 11 42;

+7 702 401 76 68.