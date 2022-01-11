Куда обращаться актюбинским предпринимателям по проблемным вопросам
«Основная проблема предпринимателей, которые обратились к нам в эти дни, это отсутствие интернета, что усложнило работу бизнеса в целом. Также предприниматели обращались с вопросами о получении свидетельства о наступлении форс-мажорного обстоятельства, о переезде через блокпосты в приграничные области, о работе служб доставки во время комендантского часа, а также по оплате кредитов. Поступали звонки по работе объектов бизнеса, которые находятся на площади у областного акимата, где в настоящее время департамент полиции проводит оперативные работы», - сказала пресс-секретарь РПП Альмира Бисекенова.
По ее словам, много звонков поступает и от физических лиц.
Палата предпринимателей Актюбинской области работает в штатном режиме, действуют телефоны по вопросам ведения предпринимательской деятельности, а также защиты прав и интересов бизнеса.
Единый сall-центр НПП – 1432.
Телефонные номера РПП Актюбинской области:
+7 /7132/ 744 607;
+7 701 784 85 82;
+7 702 567 80 11;
+7 701 753 30 93;
+7 777 760 11 42;
+7 702 401 76 68.