Куда направят средства госбюджета в предстоящие три года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Куда направляются бюджетные средства в этом году, сообщил вице-министр финансов РК Руслан Енсебаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Расходы РБ на текущий год запланированы в объеме 14,5 трлн. тенге. В целом расходы направлены на социальную помощь, развитие образования и здравоохранения, поддержку реального сектора экономики через финансирование госпрограмм, развитие регионов и обеспечение обороноспособности», - сказал Руслан Енсебаев, выступая на сессии IX Гражданского форума Казахстана.

Вице-министр добавил, что социальная направленность бюджета сохранена. Доля расходов социального блока в общем объеме расходов

в 2021 году составит 50,5% и к 2023 году вырастет до 61,6%.

В целом, на развитие соцсферы в трехлетнем периоде будет направлено 22,4 трлн. тенге, в т.ч. в 2021 году – 7,1 трлн. тенге с увеличением на 401 млрд. тг. к уровню текущего года.