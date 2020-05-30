Куда направит оптимизированные средства столичный акимат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Оптимизация местного бюджета акимата Нур-Султана составит 35 млрд тенге. Уже оптимизировано 28 млрд тенге, планируется также дополнительно сократить расходы еще на 7 млрд тенге. Об этом сообщил аким столицы Алтай Кульгинов на очередной сессии маслихата, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт города.

«В рамках исполнения поручения Главы государства проведена работа по сокращению непродуктивных расходов государственного и квазигоссектора. Высвободившиеся средства мы направили на финансирование социальной сферы. К примеру, на поддержку реального сектора экономики и инфраструктуры направлено свыше 16 млрд тенге. Это на снос аварийных домов, строительство дорог, дворов, инженерно-коммуникационной инфраструктуры, субсидирование общественного транспорта и т.д. На развитие системы образования, здравоохранения и соцпомощи направлено 7 млрд тенге. Это позволит создать дополнительные места в детских садах, закупить медоборудования, увеличить объем соцпомощи малообеспеченным категориям граждан. На поддержку МСБ направим свыше 5 млрд тенге – это субсидирование процентной ставки по кредитам для поддержания цен на социально значимые продукты питания. Общая сумма оптимизации бюджета составит 35 млрд тенге», - сказал аким столицы Алтай Кульгинов.

В ходе оптимизации ликвидированы и переданы в доверительное управление ряд предприятий, сокращены культурно-массовые мероприятия, сокращён руководящий состав подведомственных организаций и т.д. К примеру, реорганизация АО «Астанаэнергосервис» позволила сэкономить до 1 млрд. тенге (ежегодно). Средства были направлены на закуп зимней коммунальной техники. Кроме того, проведена работа по передаче высокозатратных по содержанию объектов в доверительное управление. Передача позволяет уменьшить ежегодные расходы бюджета на 1,5 млрд тенге.







