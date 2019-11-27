Куда Нацбанк инвестировал пенсионные активы ЕНПФ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Национальном банке Казахстана представили краткий обзор инвестиционной деятельности по пенсионным активам ЕНПФ за октябрь 2019 года, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

На 1 ноября 2019 года объем портфеля пенсионных активов ЕНПФ составил 10 564,4 млрд тенге. Денежные средства и финансовые инструменты, номинированные в тенге, составили 6 949,8 млрд тенге или 65,8%, номинированные в иностранной валюте – 3 614,6 млрд тенге или 34,2%.

В октябре 2019 года объем инвестирования пенсионных активов, номинированных в тенге, составил 192,03 млрд тенге, в том числе: приобретены ГЦБ Минфина РК на общую сумму 12,88 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 9,6% годовых; приобретены облигации АО «НК «КТЖ» на сумму 170 млрд тенге с доходностью 11,5% годовых; приобретены облигации АО «ДБ «Альфа-Банк» на сумму 7,50 млрд тенге и АО «Аграрная кредитная корпорация» на сумму 1,65 млрд тенге с доходностью 10,75% годовых в рамках механизма кредитования приоритетных проектов через БВУ РК на сумму 600 млрд тенге.

В октябре 2019 года объем инвестирования пенсионных активов, номинированных в иностранной валюте, составил 267,6 млрд тенге. В отчетном периоде были приобретены краткосрочные ГЦБ США в объеме 238,5 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 1,65% годовых. Были заключены сделки купли-продажи с ГЦБ следующих стран: Российской Федерации, Филиппин, Перу, Индонезии, Мексики, Бразилии. Объем нетто-продаж за рассматриваемый период составил 131 млрд тенге.

В рассматриваемом периоде были заключены сделки валютного свопа USD/JPY объемом 327 млн долларов США на срок от 6 до 9 месяцев с рядом крупных международных инвестиционных банков с кредитным рейтингом «А» и выше.

Данные сделки были заключены на рыночных условиях с целью повышения доходности пенсионных активов. В рамках данных сделок в портфель пенсионных активов ЕНПФ были получены 35,3 млрд японских йен.