Куда можно пожаловаться на качество медуслуг в Казахстане

В Минздраве РК дали разъяснения по жалобам на качество обслуживания в медицинских организациях, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Минздрав осуществляет контроль качества и мониторинг медицинских услуг, оказываемых АО «Фонд социального медицинского страхования» в рамках своих контрольных функций. Кодексом об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за порядок, стандарты и некачественное оказание медицинских услуг, а также за оказание медицинской помощи на платной основе в рамках ОСМС и ГОБМП, — отметили в ведомстве, отвечая на запрос корреспондента агентства.

Казахстанцы имеют право обратиться в филиал фонда или в территориальное отделение Комитета медико-фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан с указанием медицинской организации и лечащего врача по факту оказания некачественной медицинской помощи.

Кроме того, в медицинских организациях имеются службы сопровождения пациентов и внутреннего аудита. При возникновении различных ситуаций, требующих решения проблемы, можно обратиться в эти службы для проведения служебного расследования качества медицинского обслуживания и принятия мер в случае нарушения прав пациента.