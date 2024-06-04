РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:03, 04 Июнь 2024 | GMT +6

    Куда можно пожаловаться на качество медуслуг в Казахстане

    больница, медицина
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    В Минздраве РК дали разъяснения по жалобам на качество обслуживания в медицинских организациях, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Минздрав осуществляет контроль качества и мониторинг медицинских услуг, оказываемых АО «Фонд социального медицинского страхования» в рамках своих контрольных функций. Кодексом об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за порядок, стандарты и некачественное оказание медицинских услуг, а также за оказание медицинской помощи на платной основе в рамках ОСМС и ГОБМП, — отметили в ведомстве, отвечая на запрос корреспондента агентства. 

    Казахстанцы имеют право обратиться в филиал фонда или в территориальное отделение Комитета медико-фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан с указанием медицинской организации и лечащего врача по факту оказания некачественной медицинской помощи.

    Кроме того, в медицинских организациях имеются службы сопровождения пациентов и внутреннего аудита. При возникновении различных ситуаций, требующих решения проблемы, можно обратиться в эти службы для проведения служебного расследования качества медицинского обслуживания и принятия мер в случае нарушения прав пациента.

     — Количество граждан, обращающихся в Фонд социального медицинского страхования и защищающих свои права, увеличивается с каждым годом. Что касается обращений, то в прошлом году в единый контакт-центр «1414», мобильное приложение «Qoldau 24/7» и сайт Фонда fms.kz поступило более 26 тысяч обращений. Это включая консультации. Среди наиболее частых вопросов по обращениям — отсутствие качественной медицинской помощи, отказ в оказании медицинской помощи, отказ в выдаче лекарств, фальшивые справки, консультации по услугам, оказываемым в рамках Национальной службы здравоохранения. Специалисты фонда рассматривают поступившие заявления и жалобы в индивидуальном порядке и направляют решение обратившемуся гражданину. В необходимых случаях проводится внеплановый мониторинг. По его результатам, если факты подтвердятся, принимаются меры экономического воздействия, — уточнили в Минздраве.

    Теги:
    Здравоохранение ОСМС Общество Минздрав РК
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!