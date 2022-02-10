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Куда можно пойти с «синим» статусом в Нур-Султане

10 Февраля 2022 15:40
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Куда можно пойти с «синим» статусом в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный государственный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова перечислила объекты, куда запускают только с «зеленым» статусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Хотела бы напомнить, что по поручению Главы государства с учетом повышения ответственности бизнеса были приняты послабления ограничительных мер для субъектов предпринимательства. Еще раз остановлюсь на критериях деятельности социально-экономических объектов, вне зависимости от того, в какой зоне находится город, разрешается деятельность без ограничения участников проекта Ashyq при условии «зеленого» статуса у посетителей и всего персонала», - сказала Сархат Бейсенова на брифинге в акимате.

Это ТРЦ, торговые дома и торговые сети, бассейны, марафоны, выставки, караоке, религиозные объекты. То же касается проведения памятных, торжественных мероприятий, конференций, форумов.

Остальные объекты, куда разрешен вход с «синим» и «зеленым» статусами, по ее словам, работают с ограничениями.

«Учитывая, что столица находится в «красной» зоне, согласно критериям, имеют право работать при заполняемости до 60%: театры, кинотеатры, объекты общественного питания, рестораны, кафе и т.д», - заключила санврач.

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#Нур-Султан   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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