Куда можно обратиться казахстанцам, находящимся в Афганистане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Куда можно обратиться казахстанцам, находящимся в Афганистане, которые хотят вернуться домой? Об этом сегодня на брифинге рассказал официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если сейчас на территории Афганистана находятся граждане Казахстана, которые хотят вернуться домой, им, в первую очередь, необходимо обратиться в наше Посольство в Кабуле. И тогда мы примем соответствующие меры», - пояснил Айбек Смадияр.

Он также отметил, что этнические казахи могут доказать, что они действительно являются казахами, если расскажут историю переезда предков, родственные связи, должны говорить на казахском языке. В Посольстве создана специальная комиссия, по решению которой они могут приехать в страну.

«Если они изъявят желание вернуться на историческую родину, то мы, естественно, продолжим с ними работу»,- добавил он.

Напомним, что сегодня в 17:00 часов военно-транспортный самолет С-295 ВВС РК благополучно совершил посадку в Алматы с 42 пассажирами, эвакуированными из Афганистана. В Казахстан прибыли 25 граждан РК, в том числе 15 взрослых и 10 детей, а также сотрудники Посольства РК.

О положении этнических казахов в Афганистане рассказали в МИД РК. Во внешнеполитическом ведомстве опровергли информацию о нескольких десятках тысяч этнических казахов в Афганистане.

Напомним, Президент РК Касым-Жомарт Токаев 16 августа провел совещание по ситуации в Афганистане. Ранее Глава государства в Twitter сообщил о том, что Казахстан обеспокоен эскалацией напряженности в Афганистане и внимательно следит за развитием событий.

В Вооруженных Силах РК приняты меры по усилению бдительности.