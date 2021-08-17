Куда могут полететь казахстанцы за рубеж
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИИР РК опубликовал список совершаемых международных авиарейсов из Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал ведомства.
Сейчас международные полеты выполняются в 16 стран по 46 маршрутам:
Турция - 54 рейса в неделю;
ОАЭ - 31 рейс в неделю;
Узбекистан - 36 рейсов в неделю;
Россия - 10 рейсов в неделю;
Грузия – 20 рейсов в неделю;
Кыргызстан – 9 рейсов в неделю;
Беларусь – 8 рейсов в неделю;
Украина – 8 рейсов в неделю;
Германия – 9 рейсов в неделю;
Таджикистан – 2 рейса в неделю;
Южная Корея – 3 рейса в неделю;
Египет – 2 чартерных рейса в неделю;
Нидерланды – 1 рейс в неделю;
Черногория – 7 рейсов в неделю;
Польша – 1 рейс в неделю;
Армения – 1 рейс в неделю.
Рейсы выполняются со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. отметили в ведомстве.
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